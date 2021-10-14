Від цього виграє пересічний українець, – радник глави Мінфіну про авіаційний безвіз

Україна і Європейський союз 12 жовтня підписали угоду про єдиний авіаційний простір. Від цього виграє кожний пересічний українець.

Про це у програмі "Актуальне інтерв'ю" на 24 каналі розповів радник міністра фінансів України Віталій Ломакович. За його словами, усім відомо, що наразі значно дешевше полетіти, наприклад, зі Львова на Кіпр, аніж зі Львова до Києва.

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Чому угода є важливою

Ломакович зауважив, що в Україні працюють кілька внутрішніх національних авіаоператорів. Вони встановлюють доволі високі ціни, у порівнянні зі схожими перевезеннями в країнах Центральної чи Східної Європи.

Він припустив, що тепер вартість авіаперевезень в Україні перебуватиме на рівні європейських лоукостів.

Як мінімум, від цього виграє пересічний споживач, пересічний українець, який користується послугами авіасполучення з різними містами України,

– заявив радник міністра.

Ломакович також додав, що "неадекватні" ціни на внутрішні авіаперевезення пригальмовують економічну активність всередині країни.

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