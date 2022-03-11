Гроші на підтримку ЗСУ

У Національному банку України повідомили, що на спеціальний рахунок, який відкрив регулятор з 24 лютого по 11 березня цього року вже надійшло 11,3 мільярда гривень в еквіваленті, а в іноземній валюті з-за кордону – 3, 3 мільярди гривень в еквіваленті.

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Згідно з повідомленням регулятора, залишок на спецрахунку становив 1,14 мільярда гривень. Також у Нацбанку повідомили, що переказали:

на потреби Нацгвардії 950 мільйонів гривень,

у Нацполіцію – 1,65 мільярда гривень,

на потреби Міністерства оборони – 7,17 мільярда гривень,

на потреби Держприкордонслужби – 420 мільйонів гривень.

Крім того, на рахунок Міністерства соціальної політики, яке НБУ відкрив 1 березня для гуманітарних цілей, загалом перераховано 194 мільйони гривень в еквіваленті, зокрема 77 мільйонів гривень надійшло з-за кордону в іноземній валюті.

З яких країн надходили гроші

Раніше на сайт Нацбанку повідомлялось, що гроші надходили, зокрема, з США, Великобританії, Польщі, Німеччини, Швеції, Фінляндії, Чехії, Китаю, Франції та Канади.

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