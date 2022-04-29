Від початку війни перше судно з українським зерном завантажили для експорту в порту Румунії

У четвер, 29 квітня, у чорноморському порту Констанца на судно Unity N завантажили 71 тисячу тонн української кукурудзи. Це зробили вперше від початку повномасштабної війни Росії проти України.

Українські морські порти заблоковані окупантами від початку війни. Тож відправляти за кордон продукцію стає значно складніше. Наприклад, до Румунії кукурудзу доправили через невеликі річкові порти, що на Дунаї.

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Експорт з України допоможе запобігти голоду у світі

Відомо, що судно Unity N належить до класу "Panamax". І воно, заповнене кукурудзою з України, вийде з порту.

Підтримати експорт українського зерна – означає запобігти колосальній хвилі світового голоду, спровокованій блокуванням українських портів,

– зазначив глава портового оператора Comvex Віорел Панайт.

Зазначимо, що до Констанци відправили уже майже 80 тисяч тонн українського зерна. Ще стільки ж перебувають у дорозі до порту, зазначив його менеджер.

Зерно – не єдине, що відправили

Він зазначив, що напередодні вдалося навантажити майже 35 тисяч тонн української залізної руди. Наступне судно для її відправлення завантажать 18 травня.

Панайт додав, що зараз необхідно провести додаткову роботу, яка стосується сполучної інфраструктури порту. Він зазначив, що сповільнений доступ до нього стає причиною додаткових витрат. А сама інфраструктура навколо порту завдає проблем економічній діяльності Румунії.

Ціни на продовольство ростимуть

У Світовому банку спрогнозували, якими будуть ціни на продовольство та паливо найближчими роками. Так, згідно з підрахунками експертів, війна Росії проти України підвищить вартість на енергоносії на 50%.

Пшениця у 2022 році здорожчає на 40%. А загалом ціни підійматимуться до 2024 року, коли їх вдасться стабілізувати, якщо ситуація не погіршиться.

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