За рік перекази виросли на 16%, тобто збільшились на 155 мільйонів доларів. Із загальної суми 782 мільйони – це чиста оплата праці, ще 327 – приватні перекази.

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До слова, у звіті зазначені офіційні та неформальні перекази. Сума останніх становить 416 мільйонів доларів, а офіційних – 693.

Якою буде сума переказів до кінця року

У березні у Нацбанку прогнозували, що до кінця 2021 року заробітчани можуть переказати в Україну близько 13 мільярдів доларів. Це на цілих 8% більше ніж у попередньому 2020 році.

Припускали, що обсяги переказів зростуть через відновлення економіки у державах, де найбільше працює українців. Вплинуть на цифру й спрощення перетину кордонів через пом’якшення карантину.

Скільки грошей переказали у 2020 році