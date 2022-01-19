Від початку року транзит газу через Україну – мінімальний
Джерело:фейсбук Сергія Макогона
Обсяг транзиту російського газу через Україну від початку року року склав 52,4 мільйона кубометрів. Це мінімальний показник за останні 4 роки.
"Газпром" не бронював додаткову транзитну потужність через Україну на лютий, хоча така можливість була. Про це заявив голова української ГТС Сергій Макогон.
Раніше "Газпром" знизив транзит газу через Україну до Словаччини втричі з початку 2022 року
Рекордно низькі обсяги транзиту
- За 16 днів січня 2019 року середньодобовий обсяг транзиту становив понад 250 мільйонів кубометрів.
- У 2020 році – 83,4 мільйона кубометрів,
- У 2021 році – 124,6 мільйона кубометрів,
- У 2022 році – всього 52,4 мільйона кубометрів. Це рекордно низький показник.
Макогон наголосив, що це свідчить про те, "Газпром" не зацікавлений допомагати країнам ЄС у кризовий період. Натомість Москва продовжує тиснути на Європу для запуску "Північного потоку-2".
За словами посадовця, під час першого у 2022 році місячного аукціону з розподілу потужностей на лютий учасники ринку забронювали понад 195 мільйонів кубометрів потужностей для імпорту газу. Хоча є можливість замовити в 5 разів більше.
Які умови висуває Росія
Москва напередодні заявила, що готова збільшити постачання газу до Європи. Водночас країна-агресорка висуває для цього певні умови – хоче, аби з нею укладали довгострокові контракти.Зверніть увагу!
Текст поста Сергія Макогона:
За результатами першого у 2022 році місячного аукціону з розподілу потужностей на лютий учасники ринку забронювали понад 195 млн куб. м потужностей для імпорту газу, з яких 124,8 млн куб. м (4,46 млн м3/доба) на віртуальній точці "Берег" (Угорщина) та 70,3 млн куб. м (2,51 млн м3/доба) – на точці "Будінце" (Словаччина).
Хоча є можливість замовити в п’ять разів більше. Адже ще в грудні минулого року, з огляду на кризову ситуацію на ринку газу, Оператор ГТС України завбачливо збільшив гарантовані потужності для імпорту газу на 30% – до 35 млн куб. м на добу. Тепер для бронювання доступні 27 млн куб. м зі Словаччини та збільшені до 8 млн куб. м гарантовані потужності з Угорщини. У 2021 році 90% газу Україна імпортувала віртуальним реверсом саме з Угорщини, що продемонструвало ринковий попит на угорсько-український маршрут транспортування газу.
Щодо обсягів транзиту газу, то "Газпром" не став бронювати на лютий додаткову транзитну потужність через Україну попри таку можливість. До слова, за перші 16 діб у січні 2019-го середньодобовий обсяг транзиту складав понад 250 млн куб. м газу, у "ковідному" 2020-му – 83,4 млн куб. м, у 2021 році – 124,6 млн куб. м, у 2022-му – лише 52,4 млн куб. м газу. Висновки напрошуються самі за себе – "Газпром" не зацікавлений допомагати країнам ЄС у кризовий період і тиск на Європу з метою запуску "Північного потоку-2" триває.