"Газпром" не бронював додаткову транзитну потужність через Україну на лютий, хоча така можливість була. Про це заявив голова української ГТС Сергій Макогон.

Раніше "Газпром" знизив транзит газу через Україну до Словаччини втричі з початку 2022 року

Рекордно низькі обсяги транзиту

За 16 днів січня 2019 року середньодобовий обсяг транзиту становив понад 250 мільйонів кубометрів.

У 2020 році – 83,4 мільйона кубометрів,

У 2021 році – 124,6 мільйона кубометрів,

У 2022 році – всього 52,4 мільйона кубометрів. Це рекордно низький показник.

Макогон наголосив, що це свідчить про те, "Газпром" не зацікавлений допомагати країнам ЄС у кризовий період. Натомість Москва продовжує тиснути на Європу для запуску "Північного потоку-2".

За словами посадовця, під час першого у 2022 році місячного аукціону з розподілу потужностей на лютий учасники ринку забронювали понад 195 мільйонів кубометрів потужностей для імпорту газу. Хоча є можливість замовити в 5 разів більше.

Які умови висуває Росія

Москва напередодні заявила, що готова збільшити постачання газу до Європи. Водночас країна-агресорка висуває для цього певні умови – хоче, аби з нею укладали довгострокові контракти.

Зверніть увагу! Обсяг транзиту газу з Росії до Євросоюзу постійно зменшується. Ще в листопаді 2021 року він впав до 57 мільйонів кубометрів газу.

Текст поста Сергія Макогона:

За результатами першого у 2022 році місячного аукціону з розподілу потужностей на лютий учасники ринку забронювали понад 195 млн куб. м потужностей для імпорту газу, з яких 124,8 млн куб. м (4,46 млн м3/доба) на віртуальній точці "Берег" (Угорщина) та 70,3 млн куб. м (2,51 млн м3/доба) – на точці "Будінце" (Словаччина).

Хоча є можливість замовити в п’ять разів більше. Адже ще в грудні минулого року, з огляду на кризову ситуацію на ринку газу, Оператор ГТС України завбачливо збільшив гарантовані потужності для імпорту газу на 30% – до 35 млн куб. м на добу. Тепер для бронювання доступні 27 млн куб. м зі Словаччини та збільшені до 8 млн куб. м гарантовані потужності з Угорщини. У 2021 році 90% газу Україна імпортувала віртуальним реверсом саме з Угорщини, що продемонструвало ринковий попит на угорсько-український маршрут транспортування газу.

Щодо обсягів транзиту газу, то "Газпром" не став бронювати на лютий додаткову транзитну потужність через Україну попри таку можливість. До слова, за перші 16 діб у січні 2019-го середньодобовий обсяг транзиту складав понад 250 млн куб. м газу, у "ковідному" 2020-му – 83,4 млн куб. м, у 2021 році – 124,6 млн куб. м, у 2022-му – лише 52,4 млн куб. м газу. Висновки напрошуються самі за себе – "Газпром" не зацікавлений допомагати країнам ЄС у кризовий період і тиск на Європу з метою запуску "Північного потоку-2" триває.