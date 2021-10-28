Вибір між поганим і дуже поганим, – експертка про імпорт електроенергії з Росії
Джерело:24 канал
ДТЕК через суд заблокував проведення аукціону на імпорт електроенергії з Росії та Білорусі. Щоб не залишитися без електроенергії, Укренерго вдалося до аукціону за резервною процедурою.
Як пояснила 24 каналу енергетична експертка Яковлєва Марія, така процедура дозволяє в короткі терміни та в "ручному" режимі провести торги, які відкриють імпорт електроенергії з країни-агресора.
До теми Україна імпортуватиме електроенергію з РФ і Білорусі: чому це важливо
Чому Україна імпортує з Росії
Головна причина в ціні:
- середньодобова ціна електроенергії в Україні коштує 3 гривні за кіловат-годину;
- у Росії – близько 0,5 гривні за кіловат-годину.
Високу ціну в Україні експертка пояснює монополією. І додає, що росіяни готові ще дешевше продавати свою електроенергію українцям, аби ми тільки "заковтнули наживку".
Українців знову поставили перед вибором – вибрати між поганим чи дуже поганим. Обрати монополію, яка вже практично задушила всю економіку країни, чи обрати країну-агресора, яка мріє накинути "енергетичний зашморг на шию України" і всьому світові сказати, що українці не здатні без допомоги РФ впоратися і тому вони будуть нас "рятувати" з усіма "витікаючими" наслідками у вигляді втрати суверенітету, незалежності, свободи.
Експертка попередила, що головними викликами, які ведуть до втрати енергетичної незалежності в Україні є:
- відсутність реальної демонополізації;
- відсутність дієвих програм з енергоефективності, де населення змогло отримати суттєву допомогу від держави на встановлення сонячних батарей, теплових насосів, гелієвих водонагрівачів.
Що відомо про імпорт електроенергії з Росії
- З травня 2021 року в Україні був заборонений імпорт електроенергії.
- Проте з листопада його повинні були відновити, 22 жовтня навіть почалися відповідні аукціони.
- Але за позовом компанії олігарха Ріната Ахметова аукціони довелося скасувати. Пізніше їх відновили за резервною процедурою.
- Україна повинна імпортувати електроенергію з Росії та Білорусі через вкрай низькі запаси вугілля. Якщо імпорту не буде, то взимку українці можуть відчути на собі віялові відключення.