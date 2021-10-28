Вибір між поганим і дуже поганим, – експертка про імпорт електроенергії з Росії

ДТЕК через суд заблокував проведення аукціону на імпорт електроенергії з Росії та Білорусі. Щоб не залишитися без електроенергії, Укренерго вдалося до аукціону за резервною процедурою.

Як пояснила 24 каналу енергетична експертка Яковлєва Марія, така процедура дозволяє в короткі терміни та в "ручному" режимі провести торги, які відкриють імпорт електроенергії з країни-агресора.

До теми Україна імпортуватиме електроенергію з РФ і Білорусі: чому це важливо

Чому Україна імпортує з Росії

Головна причина в ціні:

середньодобова ціна електроенергії в Україні коштує 3 гривні за кіловат-годину;

за кіловат-годину; у Росії – близько 0,5 гривні за кіловат-годину.

Високу ціну в Україні експертка пояснює монополією. І додає, що росіяни готові ще дешевше продавати свою електроенергію українцям, аби ми тільки "заковтнули наживку".

Українців знову поставили перед вибором – вибрати між поганим чи дуже поганим. Обрати монополію, яка вже практично задушила всю економіку країни, чи обрати країну-агресора, яка мріє накинути "енергетичний зашморг на шию України" і всьому світові сказати, що українці не здатні без допомоги РФ впоратися і тому вони будуть нас "рятувати" з усіма "витікаючими" наслідками у вигляді втрати суверенітету, незалежності, свободи. Марія Яковлєва Енергетична експертка

Експертка попередила, що головними викликами, які ведуть до втрати енергетичної незалежності в Україні є:

відсутність реальної демонополізації;

відсутність дієвих програм з енергоефективності, де населення змогло отримати суттєву допомогу від держави на встановлення сонячних батарей, теплових насосів, гелієвих водонагрівачів.

Що відомо про імпорт електроенергії з Росії

З травня 2021 року в Україні був заборонений імпорт електроенергії.

Проте з листопада його повинні були відновити, 22 жовтня навіть почалися відповідні аукціони.

Але за позовом компанії олігарха Ріната Ахметова аукціони довелося скасувати. Пізніше їх відновили за резервною процедурою.

Україна повинна імпортувати електроенергію з Росії та Білорусі через вкрай низькі запаси вугілля. Якщо імпорту не буде, то взимку українці можуть відчути на собі віялові відключення.

Олігарх Рінат Ахметов є монополістом в тепловій енергетиці. Загалом частка ТЕС ДТЕК на ринку електроенергії в Україні складає 21%, за інформацією Укренерго.