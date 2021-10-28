Як пояснила 24 каналу енергетична експертка Яковлєва Марія, така процедура дозволяє в короткі терміни та в "ручному" режимі провести торги, які відкриють імпорт електроенергії з країни-агресора.

До теми Україна імпортуватиме електроенергію з РФ і Білорусі: чому це важливо

Чому Україна імпортує з Росії

Головна причина в ціні:

середньодобова ціна електроенергії в Україні коштує 3 гривні за кіловат-годину;

за кіловат-годину; у Росії – близько 0,5 гривні за кіловат-годину.

Високу ціну в Україні експертка пояснює монополією. І додає, що росіяни готові ще дешевше продавати свою електроенергію українцям, аби ми тільки "заковтнули наживку".

Українців знову поставили перед вибором – вибрати між поганим чи дуже поганим. Обрати монополію, яка вже практично задушила всю економіку країни, чи обрати країну-агресора, яка мріє накинути "енергетичний зашморг на шию України" і всьому світові сказати, що українці не здатні без допомоги РФ впоратися і тому вони будуть нас "рятувати" з усіма "витікаючими" наслідками у вигляді втрати суверенітету, незалежності, свободи. Марія Яковлєва Енергетична експертка

Експертка попередила, що головними викликами, які ведуть до втрати енергетичної незалежності в Україні є:

відсутність реальної демонополізації;

відсутність дієвих програм з енергоефективності, де населення змогло отримати суттєву допомогу від держави на встановлення сонячних батарей, теплових насосів, гелієвих водонагрівачів.

Зверніть увагу! Олігарх Рінат Ахметов є монополістом в тепловій енергетиці. Загалом частка ТЕС ДТЕК на ринку електроенергії в Україні складає 21%, за інформацією Укренерго.

Що відомо про імпорт електроенергії з Росії