Збільшення бюджету

Голови Комітету ВРУ з питань бюджету Юрій Арістов зазначив, що гроші спрямовуються виключно на здійснення заходів щодо забезпечення безпеки й оборони, а також фінансової підтримки внутрішньо переміщених осіб.

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За його словами, також внаслідок ухвалення цього закону з наступного місяця запрацює новий порядок акцизного оподаткування з продажу тютюнових виробів. Він буде автоматичного зараховуватися до бюджетів місцевого самоврядування.

Куди підуть гроші

Цим законом збільшили на 200 мільярдів гривень видатки загального фонду державного бюджету за бюджетною програмою "Резервний фонд" шляхом збільшення на цю суму державних запозичень (з відповідним збільшенням граничних обсягів державного боргу та дефіциту державного бюджету),

– написав Арістов.

Він додав, що цей закон дасть можливість акумулювати значні кошти резервного фонду державного бюджету, які будуть спрямовуватися на забезпечення потреб сектору безпеки й оборони для відсічі збройної агресії Росії.

Нагадаємо, 15 березня 2022 року Верховна Рада прийняла податкові зміни, які мають підтримати український бізнес під час.

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