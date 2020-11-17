Рада провалила голосування за відтермінування касових апаратів для ФОП
Народні депутати не проголосували за законопроєкт №4313-д про відтермінування касових апаратів для ФОП. Його не змогли ухвалити за основу.
За відтермінування проголосували всього 17 парламентарів, проти – 228. Про це повідомляє 24 канал.
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Документ передбачав відтермінування обов'язкового використання касових апаратів до 1 січня 2022 року для платників єдиного податку 2 – 4 груп, за винятком ризикових галузей.
У доопрацьованому проєкті пропонували значно пом'якшити відповідальність за порушення правил операцій касового апарату і спростити звітність для програмних РРО.
Закон про касові апарати: що відомо
- 20 вересня 2019 року Верховна Рада прийняла в другому читанні законопроєкти 1053-1 та 1073.
- Ці закони роблять обов'язковими касові апарати та зменшують тиск на бізнес. Під касовими апаратами розуміють РРО – реєстратор розрахункових операцій.
- Авторами законопроєкту є нардепи від партії "Слуга народу".
- Згідно з новими правилами, торговельні підприємства можуть замінювати класичні касові апарати сертифікованим програмним забезпеченням.
- Воно відправлятиме дані про операції на сервер податкової служби онлайн.
- Крім того, закон передбачає розширення кола підприємців та підприємств, які ці РРО зобов'язані мати.
- 3 листопада у Києві відбулися дві акції протесту ФОПів. Частина людей виступала проти обов'язкових касових апаратів, а інші – за.
Зауважимо, що 17 листопада під стінами парламенту знову зібралися ФОПи. Люди виступають проти введення касових апаратів.
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