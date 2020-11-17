Народні депутати не проголосували за законопроєкт №4313-д про відтермінування касових апаратів для ФОП. Його не змогли ухвалити за основу.

За відтермінування проголосували всього 17 парламентарів, проти – 228. Про це повідомляє 24 канал.

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Документ передбачав відтермінування обов'язкового використання касових апаратів до 1 січня 2022 року для платників єдиного податку 2 – 4 груп, за винятком ризикових галузей.

У доопрацьованому проєкті пропонували значно пом'якшити відповідальність за порушення правил операцій касового апарату і спростити звітність для програмних РРО.

Закон про касові апарати: що відомо

20 вересня 2019 року Верховна Рада прийняла в другому читанні законопроєкти 1053-1 та 1073.

Ці закони роблять обов'язковими касові апарати та зменшують тиск на бізнес. Під касовими апаратами розуміють РРО – реєстратор розрахункових операцій.

Авторами законопроєкту є нардепи від партії "Слуга народу".

Згідно з новими правилами, торговельні підприємства можуть замінювати класичні касові апарати сертифікованим програмним забезпеченням.

Воно відправлятиме дані про операції на сервер податкової служби онлайн.

Крім того, закон передбачає розширення кола підприємців та підприємств, які ці РРО зобов'язані мати.

3 листопада у Києві відбулися дві акції протесту ФОПів. Частина людей виступала проти обов'язкових касових апаратів, а інші – за.

Зауважимо, що 17 листопада під стінами парламенту знову зібралися ФОПи. Люди виступають проти введення касових апаратів.