У Верховній Раді зроблять все можливе, щоб бюджетної ночі не було. Про це заявив голова комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев

Фінансовий документ депутати можуть прийняти в кінці наступного тижня. Про це він заявив на брифінгу за результатами засідання фракції монобільшості, повідомляє "РБК-Україна".

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Бюджетної ночі не буде

За його словами, є варіант проголосувати за бюджет на позачерговому засіданні.

Чекати бюджетної ночі? Я б не чекав і ми зробимо все можливе, щоб бюджетної ночі не було,

– зазначив Гетманцев.

Також він додав: "Ми хочемо досягти принаймні цього в цьому бюджетному процесі, тому, що всі терміни, які були встановлені бюджетним кодексом ми вже прострочили. Не буде бюджетної ночі".

Зазначимо! Раніше спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що державний бюджет на 2021 рік зможуть ухвалити в кінці наступного тижня. Для цього депутатам потрібно буде зібратися на позачергове засідання.

Не варто чекати змін

Гетманцев зауважив, що консультації щодо законопроєкту Про державний бюджет на наступний рік продовжаться, але якихось глобальних змін в бюджеті чекати не варто.

"Ми звісно повинні ухвалити бюджет якнайшвидше, щоб дати поштовх для бюджетного процесу на місцевому рівні. Тому я думаю, що це має статися на наступному тижні", – сказав експерт.

Водночас він підкреслив, що проєкт бюджету на 2020 рік – реальний, приземлений, який відповідає кризовому стану в Україні та світі.

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