Великий скандал у МФВ: директорку фонду звинуватили у зловживаннях на попередній роботі

Крісталіна Георгієва була виконавчою директоркою Світового банку до того, як пішла працювати у МВФ. Скандал розгорівся якраз навколо 2017 – 2018 років, і фігурують там імена найвищих керівників установи.

Тоді під час формування впливового рейтингу країн Doing Business 2018 позиції Китаю та кількох інших країн завищили. Щонайменше, так стверджують у розслідуванні, проведеному на замовлення Світового банку.

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Розслідування виявило проблеми у Світовому банку під час формування рейтингу Doing Business 2018

Юридична фірма WilmerHale на замовлення Світового банку провела розслідування. В опублікованому 15 вересня звіті мовиться, що керівництво банку завищувало рейтинг Китаю в рейтинзі Doing Business 2018.

Причому робило це, чинячи "невиправданий тиск" на персонал, який займався формуванням зазначеного рейтингу.

Наразі Світовий банк припинив публікацію щорічного рейтингу Doing Business (рейтинг країн за легкістю чи складністю ведення там бізнесу), чого не бувало від його започаткування у 2004 році.

А пані Крісталіна Георгієва змушена виправдовуватися. Вона, власне, рішуче відкинула звинувачення.

Я докорінно не погоджуюся з висновками та тлумаченнями розслідування,

– заявила Георгієва.

Утім, за її ж словами, з висновками розслідування правління МВФ таки ознайомлене. Банківська колегія має зустрітися для обговорення ситуації, та коли саме – невідомо.

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Кому вигідно було формувати неправдивий рейтинг країн

У звіті WilmerHale вказано, що Китай міг впливати на Світовий банк саме через Георгієву та тодішнього президента СБ Джима Йонга Кіма.

Вигода Китаю – це привабливість для інвесторів та охочих мати бізнес на території країни.

– це привабливість для інвесторів та охочих мати бізнес на території країни. Вигода ж Світового банку була в тому, що він завдяки фінансовим вливанням Китаю збільшував свій капітал.

була в тому, що він завдяки фінансовим вливанням Китаю збільшував свій капітал. Якраз у 2018 році він зріс на 13 мільярдів доларів, а частка акцій Китаю – з 4,68% до 6,01%.

Натомість рейтинг Китаю у Doing Business 2018 (опублікований у жовтні 2017) зріс на 7 пунктів – з 85 до 78 місця.

Також у розслідуванні WilmerHale мовиться про схожі реверанси з боку Світового банку у бік Саудівської Аравії, Об'єднаних Арабських Еміратів та Азербайджану.