У банку пояснили, що ці блокування відбуваються у рамках виконання закону Росії про протидію фінансування тероризму.

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Сбербанк блокує карти росіян, які пожертвували гроші в українські фонди

Тож, Сбербанк вимагає надати "пояснення необхідність проведення операції з перерахування коштів".

У результаті карту можуть заблокувати або заморозити для з'ясування необхідної інформації. Зокрема, йдеться про джерело отримання коштів чи мету здійснення конкретної операції.

Таким чином, держава зазвичай намагається боротися у фінансуванні терористичної або екстремістської діяльності. Наразі відомо, що так діє лише Сбербанк і невідомо чи так чинитимуть інші російські банки.

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