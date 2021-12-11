Відповідну заяву очільниця Міністерства закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс зробила у межах перемовин глав закордонних відомств країн G7.
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Країни повинні шукати альтернативу газу з Росії
За словами Трасс, країни повинні відмовитись від російського газу й грошей. Це дасть їм змогу й надалі зберігати свою незалежність.
Міністерка наголосила, що рішення деяких країн "отримати у короткостроковій перспективі дешеві енергетику й фінанси" мають негативні довгострокові наслідки, які стосуються свободи й демократії. "Ми не можемо повторити цю помилку", – зазначила вона.
Трасс додала, що Велика Британія працюватиме з партнерами, аби переконатися у тому, що усі демократичні країни таки знайшли альтернативу російському газу.
Можливий напад Москви на Україну
Глава британського відомства прокоментувала й нарощування російських військ біля українських кордонів. Вона заявила, що агресія стане для Кремля стратегічною помилкою й призведе до важких наслідків, зокрема жорстких економічних санкцій.
Перемовини глав МЗС країн G7: що відомо
- У Ліверпулі 11 – 12 грудня проходять перемовини очільників міністерств закордонних справ країн G7.
- Однією з головних тем є занепокоєння Заходу через присутність російських військ поблизу України. Країни "Великої сімки" мають намір продемонструвати єдність щодо протидії агресії Москви та підтримки Києва.
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