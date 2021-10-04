У Великій Британії компанії збанкрутували через рекордні ціни на газ

4 жовтня 2021 , 16:15
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Джерело:

The Independent

Чотири енергетичні компанії у Великій Британії оголосили себе банкрутами. Все через рекордні ціни на газ в Європі.

Чому компанії збанкрутували 

Головною причиною зростання вартості палива полягає в прискореному зростанні попиту в умовах економічного підйому і відновлення після пандемії, а також в тому, що на ринку стало менше газу.

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Також у кризовій ситуації виявилися виробники добрив, які використовують як сировину природний газ. Крім того, страждає важка промисловість і виробники алюмінію та цементу.

Ціна газу в Європі

Ціна газу на європейських хабах продовжує рости й станом 4 жовтня 2021 року вона перевищила 1,2 тисячі доларів за тисячу кубометрів. Такі підвищення цін в останні тижні пов'язують з:

  • низькими запасами в європейських підземних сховищах,
  • відмовою російського "Газпрому" бронювати додаткові потужності українського транзиту;
  • конкуренція з Азією.
Нагадаємо, що наприкінці вересня до 90% АЗС Британії вичерпали запаси пального, через що люди стояли у довгих чергах, аби купити пальне. 

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Що відомо про роботу АЗС Великої Британії

  • Через проблеми з пальним уряд Британії навіть призупинив дію закону про конкуренцію. Він має сприяти розв'язанню проблеми з нестачею пального на АЗС.
  • Це має допомогти компаніями обмінюватися даними та надавати пріоритет тим частинам країни, де дефіцит найбільший.
  • До речі, Британія вже призупиняла дію цього закону в березні 2020 року через ризик перебоїв з постачанням продукції до супермаркетів на початку пандемії коронавірусу.
Автор: Дар'я Вереньова