У Великій Британії компанії збанкрутували через рекордні ціни на газ
Джерело:The Independent
Чотири енергетичні компанії у Великій Британії оголосили себе банкрутами. Все через рекордні ціни на газ в Європі.
Чому компанії збанкрутували
Головною причиною зростання вартості палива полягає в прискореному зростанні попиту в умовах економічного підйому і відновлення після пандемії, а також в тому, що на ринку стало менше газу.
До теми Паливна криза у Великій Британії: чи зачепить дефіцит Україну
Також у кризовій ситуації виявилися виробники добрив, які використовують як сировину природний газ. Крім того, страждає важка промисловість і виробники алюмінію та цементу.
Ціна газу в Європі
Ціна газу на європейських хабах продовжує рости й станом 4 жовтня 2021 року вона перевищила 1,2 тисячі доларів за тисячу кубометрів. Такі підвищення цін в останні тижні пов'язують з:
- низькими запасами в європейських підземних сховищах,
- відмовою російського "Газпрому" бронювати додаткові потужності українського транзиту;
- конкуренція з Азією.
Детальніше До 90% АЗС Британії вичерпали запаси: через паніку для врегулювання кризи залучать армію
Що відомо про роботу АЗС Великої Британії
- Через проблеми з пальним уряд Британії навіть призупинив дію закону про конкуренцію. Він має сприяти розв'язанню проблеми з нестачею пального на АЗС.
- Це має допомогти компаніями обмінюватися даними та надавати пріоритет тим частинам країни, де дефіцит найбільший.
- До речі, Британія вже призупиняла дію цього закону в березні 2020 року через ризик перебоїв з постачанням продукції до супермаркетів на початку пандемії коронавірусу.