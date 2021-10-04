Чому компанії збанкрутували

Головною причиною зростання вартості палива полягає в прискореному зростанні попиту в умовах економічного підйому і відновлення після пандемії, а також в тому, що на ринку стало менше газу.

До теми Паливна криза у Великій Британії: чи зачепить дефіцит Україну

Також у кризовій ситуації виявилися виробники добрив, які використовують як сировину природний газ. Крім того, страждає важка промисловість і виробники алюмінію та цементу.

Ціна газу в Європі

Ціна газу на європейських хабах продовжує рости й станом 4 жовтня 2021 року вона перевищила 1,2 тисячі доларів за тисячу кубометрів. Такі підвищення цін в останні тижні пов'язують з:

низькими запасами в європейських підземних сховищах,

відмовою російського "Газпрому" бронювати додаткові потужності українського транзиту;

конкуренція з Азією.

Нагадаємо, що наприкінці вересня до 90% АЗС Британії вичерпали запаси пального, через що люди стояли у довгих чергах, аби купити пальне.

Детальніше До 90% АЗС Британії вичерпали запаси: через паніку для врегулювання кризи залучать армію

Що відомо про роботу АЗС Великої Британії