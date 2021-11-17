У Великій Британії інфляція сягнула найвищого рівня за 10 років

У Великій Британії інфляція у жовтні цьогоріч зросла до 4,1% річних, що стало найвищим стрибком за останні десять років. Все через зростання цін на пальне та енергоносії.

Інфляція у Великій Британії

Інфляція у 4,2% річних суттєво відрізняється від цілі країни у 2%. Головним рушієм інфляції у Банку Англії вважають рахунки за енергоспоживання, після того, як минулого місяця збільшили регуляторний ліміт цін на газ та електроенергію.

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Раніше, на весні поточного року, Банк Англії прогнозував, що інфляція втихомириться до 2,5% річних наприкінці 2021 року.

Проте вже на початку листопада очільник регулятора попереджав, що інфляція може сягнути 5% перед тим, як почати спадати.

У Банку Англії у зв’язку з ростом інфляції допускають підвищення процентних ставок у найближчі місяці.

Динаміка зростання рівні інфляції у Великій Британії

Рівень росту інфляції у Великій Британії / Фото BBC News

Що таке інфляція Інфляція – це зростання загального рівня цін, що відображує зниження купівельної спроможності грошової одиниці, пояснюють в НБУ. Варто зазначити, що чим вищий рівень інфляції у країні, тим більшу загрозу він несе для економіки.

На що зросли ціни

У статистичному відомстві повідомили, що ціни зростають у багатьох категоріях — транспорт, газ та електроенергія, вживані авто. Подорожчали також фабрична продукція і сировина, страви у ресторанах, послуги готелів.

Які категорії подорожчали:

рахунки за газ, проти жовтня торік, виросли на 28,1%;

електроенергію – на 18,8%;

ціни на пальне досягли максимуму з 2012 року;

вживані авто з квітня подорожчали на 27,4%, що пов’язане з нестачею мікропроцесорів у світі, що своєю чергою сповільнює виробництво нових автомобілів та провокує підвищений попит на вживані.