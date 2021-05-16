Так, WOG та ОККО 15 травня оприлюднили повідомлення про призупинення продажу преміального пального. Обоє зауважили, що все через введення держрегулювання цін на паливо.
Важливо Уряд ввів державне регулювання цін на пальне: бізнес проти
Чому припинили продаж
В ОККО наголосили, що продаж палива цих марок за ціною, встановленою Кабінетом міністрів на травень, є збитковою для мережі. Ймовірно, також причина й у WOG.
Водночас АЗС не зазначили, на який термін припинили продаж.
Що відомо про держрегулювання цін
- Кабінет Міністрів 14 травня схвалив державне регулювання торговельної надбавки до середньої ціни пального.
- Відтак АЗС повинні встановлювати надбавку до середньої ціни пального: не більше 7 гривень за літр дизельного пального, не більше 5 гривень за літр бензину.
- Міністерство економіки публікуватиме середні ціни одного літра до 5 числа кожного місяця.
- Зауважимо, що Європейська асоціація бізнесу заявила – ініціатива Кабміну є "неприйнятною в цивілізованій європейській країні", бо вона, ймовірно, сприятиме тінізації ринку.
- Згодом Кабмін пояснив, регулювання цін є тимчасовим та вимушеним рішенням. Заявили, що граничні надбавки – це відповідь на необґрунтоване зростання цін на пальне в роздрібних мережах. Такі правила діятимуть лише під час карантину.
Зауважимо, ще у березні 2021 року АМКУ надав рекомендації учасникам роздрібного ринку щодо зниження цін на пальне. Все через стрімке підвищення роздрібних цін на пальне.