Так, WOG та ОККО 15 травня оприлюднили повідомлення про призупинення продажу преміального пального. Обоє зауважили, що все через введення держрегулювання цін на паливо.

Важливо Уряд ввів державне регулювання цін на пальне: бізнес проти

Чому припинили продаж

В ОККО наголосили, що продаж палива цих марок за ціною, встановленою Кабінетом міністрів на травень, є збитковою для мережі. Ймовірно, також причина й у WOG.

Водночас АЗС не зазначили, на який термін припинили продаж.

Зверніть увагу! Мережі ОККО та WOG є одними з найбільших в Україні. Кожна налічує понад 400 АЗС. Раніше вони потрапляли під штрафи Антимонопольного комітету через координацію своєї цінової політики.

Що відомо про держрегулювання цін

Кабінет Міністрів 14 травня схвалив державне регулювання торговельної надбавки до середньої ціни пального.

Відтак АЗС повинні встановлювати надбавку до середньої ціни пального: не більше 7 гривень за літр дизельного пального, не більше 5 гривень за літр бензину.

Міністерство економіки публікуватиме середні ціни одного літра до 5 числа кожного місяця.

Зауважимо, що Європейська асоціація бізнесу заявила – ініціатива Кабміну є "неприйнятною в цивілізованій європейській країні", бо вона, ймовірно, сприятиме тінізації ринку.

Згодом Кабмін пояснив, регулювання цін є тимчасовим та вимушеним рішенням. Заявили, що граничні надбавки – це відповідь на необґрунтоване зростання цін на пальне в роздрібних мережах. Такі правила діятимуть лише під час карантину.

Зауважимо, ще у березні 2021 року АМКУ надав рекомендації учасникам роздрібного ринку щодо зниження цін на пальне. Все через стрімке підвищення роздрібних цін на пальне.