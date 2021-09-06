В інтернеті оприлюднили розрахунки Консалтингової групи "А-95" і НАК "Нафтогаз". Згідно з цією інформацією, ціни на пальне підняли у мережах АЗС WOG, ОККО, SOCAR та інших.

До теми Бензин в Україні знову подорожчає: Мінекономіки встановило нові граничні ціни

Мінекономіки встановило граничні ціни з урахуванням максимальної торговельної надбавки граничну ціну на дизель – 28,69 гривень за літр. Найвища встановлена ціна на бензин становить 30,94 гривні за літр.

АЗС змінили ціни на пальне

На заправках мережі WOG, ОККО відповідні граничні ціни встановили ще 5 вересня. Відтак ціна на дизпаливо зросла на 58 копійок за літр, а на бензин А-95 – на 41 копійку.

SOCAR встановили максимальну ціну – 30,94 гривень за літр бензину А-95. Дизель на АЗС цієї мережі коштуватиме як і раніше – 32,98 гривень.

У мережах автозаправних станцій Shell, "БРСМ-Нафта", "Укрнафта", АМІС, "Параллель", UPG, SUNOIL та інших ціни на пальне підняли на 5 – 60 копійок за літр. Деякі компанії вартість бензину та дизелю не змінювали взагалі.



Таблиця роздрібних цін на бензин та дизель в Україні / Скриншот з сайту Enkorr

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