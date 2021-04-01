"Велика приватизація": скільки тисяч гривень надійшло до держбюджету

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Джерело:

Фейсбук Фонду державного майна

Фонд держмайна на сторінці у соціальній мережі фейсбук повідомив, що Україна завдяки державній приватизації вже залучила у 2021 році до бюджету країни майже мільярд гривень. Найбільше вдалось залучити грошей у березні.

Скільки коштів залучили

У першому кварталі до державного бюджету України надійшло 963,3 мільйона гривень. У Фонді відмітили, що насправді вартість активів перевищує 1 мільярд гривень, але кілька переможців ще не підписали контракт на купівлю-продаж активів.

До теми Скільки мільярдів гривень планує залучити уряд у результаті "Великої приватизації"

Інфографіка Фонду державного майна

Результати березня

Згідно з дописом Фонду, найбільш ефективним виявився від початку 2021 року – березень.

  • В середньому понад 4 підприємці брали участь у приватизаційних торгах.
  • Протягом місяця провели 167 аукціонів.
  • Отримали понад 750 мільйонів гривень.

Приватизація є одним із ефективних інструментів підтримки державної економіки, розвитку громади та підприємництва в Україні,
– зауважив Фонд держмайна.

Загалом за перший квартал було проведено 377 аукціонів, за результатами яких, власне, і вдалося істотно наповнити державну казну.

Що відомо про "Велику приватизацію"

  • Законопроєкт № 4543 Верховна Рада схвалила в другому читанні, що передбачає розблокування процесів великої приватизації.
  • Законопроєкт спрямований на забезпечення проведення низки підготовчих, організаційних заходів та заходів, які передують проведенню продажу об'єктів великої приватизації на аукціонах, та проведення самих аукціонів, як зазначається в аналітичній записці.
  • Денис Шмигаль раніше зазначав, що уряд планує залучити в бюджет до 12 мільярдів гривень від продажу держмайна.
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