"Велика приватизація": скільки тисяч гривень надійшло до держбюджету
Фонд держмайна на сторінці у соціальній мережі фейсбук повідомив, що Україна завдяки державній приватизації вже залучила у 2021 році до бюджету країни майже мільярд гривень. Найбільше вдалось залучити грошей у березні.
Джерело:Фейсбук Фонду державного майна
Скільки коштів залучили
У першому кварталі до державного бюджету України надійшло 963,3 мільйона гривень. У Фонді відмітили, що насправді вартість активів перевищує 1 мільярд гривень, але кілька переможців ще не підписали контракт на купівлю-продаж активів.
До теми Скільки мільярдів гривень планує залучити уряд у результаті "Великої приватизації"
Інфографіка Фонду державного майна
Результати березня
Згідно з дописом Фонду, найбільш ефективним виявився від початку 2021 року – березень.
- В середньому понад 4 підприємці брали участь у приватизаційних торгах.
- Протягом місяця провели 167 аукціонів.
- Отримали понад 750 мільйонів гривень.
Приватизація є одним із ефективних інструментів підтримки державної економіки, розвитку громади та підприємництва в Україні,
– зауважив Фонд держмайна.
Що відомо про "Велику приватизацію"
- Законопроєкт № 4543 Верховна Рада схвалила в другому читанні, що передбачає розблокування процесів великої приватизації.
- Законопроєкт спрямований на забезпечення проведення низки підготовчих, організаційних заходів та заходів, які передують проведенню продажу об'єктів великої приватизації на аукціонах, та проведення самих аукціонів, як зазначається в аналітичній записці.
- Денис Шмигаль раніше зазначав, що уряд планує залучити в бюджет до 12 мільярдів гривень від продажу держмайна.
Поділитися новиною