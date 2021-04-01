Фонд держмайна на сторінці у соціальній мережі фейсбук повідомив, що Україна завдяки державній приватизації вже залучила у 2021 році до бюджету країни майже мільярд гривень. Найбільше вдалось залучити грошей у березні.

Скільки коштів залучили У першому кварталі до державного бюджету України надійшло 963,3 мільйона гривень. У Фонді відмітили, що насправді вартість активів перевищує 1 мільярд гривень, але кілька переможців ще не підписали контракт на купівлю-продаж активів. До теми Скільки мільярдів гривень планує залучити уряд у результаті "Великої приватизації" Інфографіка Фонду державного майна Результати березня Згідно з дописом Фонду, найбільш ефективним виявився від початку 2021 року – березень. В середньому понад 4 підприємці брали участь у приватизаційних торгах.

Протягом місяця провели 167 аукціонів.

Отримали понад 750 мільйонів гривень. Приватизація є одним із ефективних інструментів підтримки державної економіки, розвитку громади та підприємництва в Україні,

– зауважив Фонд держмайна. Загалом за перший квартал було проведено 377 аукціонів, за результатами яких, власне, і вдалося істотно наповнити державну казну. Що відомо про "Велику приватизацію" Законопроєкт № 4543 Верховна Рада схвалила в другому читанні, що передбачає розблокування процесів великої приватизації.

Законопроєкт спрямований на забезпечення проведення низки підготовчих, організаційних заходів та заходів, які передують проведенню продажу об'єктів великої приватизації на аукціонах, та проведення самих аукціонів, як зазначається в аналітичній записці.

Денис Шмигаль раніше зазначав, що у ряд планує залучити в бюджет до 12 мільярдів гривень від продажу держмайна. Отримати кредит до 500 тисяч гривень на вигідних умовах допоможуть фахівці Ідея Банку.