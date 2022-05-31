Заборона на страхування є частиною нового пакету санкцій ЄС, спрямованого на експорт російської нафти. Це може мати більші наслідки для експорту Москви. Вона шукатиме страхування на менш розвинених ринках.

Читайте також Мінус десятки мільярдів євро для Росії, – Зеленський подякував ЄС за погодження 6 пакету санкцій

Спочатку у Брюсселі непокоїлись, якщо ЄС діятиме самостійно щодо страхових санкцій, на міжнародний ринок Лондона припливе більше бізнесу. Якби Лондон продовжував надавати агресору страховку, це відбувалось би через Lloyd's of London.

Офіційно уряд Великої Британії ще не коментував своє рішення, але джерела ЗМІ заявили, що незабаром Лондон заборонить страховикам покривати кораблі з російською нафтою. Запевняють, рішення скоординоване з ЄС.

Одна з найсуворіших санкцій

Хеліма Крофт, керівниця відділу стратегії сировини в RBC Capital Markets, наголосила, що важко недооцінити, наскільки значущим є цей крок.

Страховка матиме величезний вплив на здатність Росії експортувати нафту. Це одна з найсуворіших санкцій, які в Європі є на своєму арсеналі,

– зазначила Крофт.

ЄС схвалив ембарго на російську нафту

Лідери країн Європейського Союзу 31 травня погодились ввести ембарго на закупівлю російської нафти. Погодилась навіть Угорщина, яка активно блокувала цей крок. Щоправда, Угорщину звільнили від нафтового ембарго, потім звільнили і Болгарію.

Наразі мовиться про заборону на постачання до країн ЄС сирої нафти та нафтопродуктів з Росії морським шляхом.

Дивіться більше – По чому найбільше вдарив 6-й пакет санкцій проти Росії: