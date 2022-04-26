Велика Британія скасувала усі мита на українські товари

Скасували усі мита на товари, що надходять до Великої Британії з України в рамках чинної угоди про вільну торгівлю. Британський уряд вирішив зробити такий крок, аби допомогти українській економіці.

Мита скасували достроково

В уряді Великої Британії повідомили, що тарифи знизять до нуля, а всі квоти скасують на прямий запит президента України Володимира Зеленського. До слова, угода про вільну торгівлю мала повноцінно запрацювати для України з 2023 року.

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Передусім це стосується аграрної та промислової продукції

Вважають, що цей крок також дасть поштовх для українського бізнесу, який бере участь у ключових експортних поставках, таких як ячмінь, мед, консервовані помідори та птиця.

Ми непохитно підтримуємо Україну в цій боротьбі і будемо працювати, щоб Україна вижила та процвітала як вільна і суверенна нація,

– зазначила британський секретар міжнародної торгівлі Енн-Марі Тревельян.

Наразі середнє мито на український імпорт становить близько 22%.

Крім того, у британському уряді заявили, що накладуть додаткові заборони на експорт продукції до Росії, зокрема готівку, морські товари та технології, а також енергетичні товари.

Допомога від Великої Британії

Володимир Зеленський та Борис Джонсон 23 квітня провели чергову розмову, прем'єр-міністр Великої Британії пообіцяв, що його країна продовжить надавати Україні різну військову допомогу.

Нещодавно також стало відомо, що Велика Британія надасть Україні кредитні гарантії на 500 мільйонів доларів . Ці гроші розраховані на пом'якшення економічних наслідків злочинних дій Росії.

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