Рішення британського уряду

У заяві уряду мовиться, що Велика Британія не надаватиме режиму Путіна інформацію, яка може бути використана для податкових пільг або збільшення прибутків для Росії.

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Ба більше, у Лондоні вважають, що подібний крок не призведе до суттєвого впливу на здатність Великої Британії вирішувати проблеми несплати податків.

Оскільки ми хочемо поставити режим Володимира Путіна під економічний тиск, було б неправильно продовжувати обмінюватися податковою інформацією з Росією та Білоруссю,

– йдеться у заяві.

У заяві також зазначається, що "цей крок допоможе позбавити Путіна ресурсів, необхідних для здійснення його варварської кампанії насильства".

Нагадаємо! Велика Британія обмінюється податковою інформацією з Росією відповідно до Конвенції про взаємну адміністративну допомогу в податкових справах, а Росія та Білорусь – за двосторонніми угодами про уникнення подвійного оподаткування.

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