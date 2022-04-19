Зазначається, що при цьому існуючі інвестиції залишаться під захистом, тобто рішення повпливає лише на нові фінансові вливання у Московську біржу. Про це свідчить заява британського податкового органу HMRC.

Читайте також Рубль перетворився на 50 копійок, – російський журналіст

Ще один крок до ізоляції Росії

Намір позбавити Московську біржу статусу визнаної є ще одним засобом санкційного тиску на Росію, який британський уряд впровадив після цинічного повномасштабного вторгнення країни-терористки в Україну.

Оскільки ми продовжуємо ізолювати Росію у відповідь на її повномасштабне вторгнення в Україну, скасування статусу Московської фондової біржі як визнаної дає чіткий сигнал – немає жодних підстав для нових інвестицій у країну-агресорку. Люсі Фрейзер Фінансова секретарка казначейства Великої Британії

Додамо, що статус визнаної фондової біржі – це класифікація, що надається HMRC для спеціальних податкових умов трейдингу. Він дозволяє торгівлі цінними паперами, які котуються на визнаній біржі, мати право на певні пільги та спрощені умови оподаткування.

Вас може зацікавити – Нацгвардієць збив ворожий дрон вартістю 10 мільйонів гривень зі звичайного АК-47: дивіться відео