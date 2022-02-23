Про це заявила глава британського МЗС Ліз Трасс. За її словами, Лондон використовує свої економічні важелі для протидії Росії.

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Велика Британія підтримує Україну

Ліз Трасс підкреслила, що Велика Британія підтримує Україну. Тому Лондон надає нашій державі зброю, говорить про задуми Кремля та готовий підтримати нас в економічному секторі.

Ми вкладаємо свої гроші туди, де говорять, і використовуємо економічний досвід та силу Британії, щоб підтримати народ України. Ці гарантії можуть допомогти влити життєво важливий капітал в Україну та допомогти її економіці пережити шторм російської агресії,

– заявила Трасс.

Кредитні гарантії Великої Британії планують спрямувати на підтримку економіки та важливі реформи, такі як боротьба з корупцією.

Проти Росії вводять санкції

Після того, як Росія визнала псевдореспубліки на тимчасово окупованих територіях України, світ негативно відреагував на дії Кремля.

США, Велика Британія, Канада, Європейський Союз, Австралія та Японія ввели санкції проти Росії. ЄС ввів санкції проти всі депутатів Держдуми, які підтримали звернення до Путіна з проханням визнати квазіутворення на Донбасі.

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