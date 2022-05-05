Ті, хто торгуватиме на Московській біржі, не матимуть змоги отримати доступ до податкових пільг Великої Британії під час торгівлі акціями компаній.

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Це зупинить подальше направляння грошей у російські активи. Скасування визнання Московської фондової біржі дає чіткий сигнал, що нових інвестицій в Росію не буде,

– заявила фінансовий секретар казначейства Люсі Фрейзер.

Проте інвестиції, які здійснили до зняття статусу, надалі будуть захищені. Тобто це рішення Британії впливає лише на нові інвестиції.

Чому Велика Британія відкликала статус

Нагадаємо, що про свій намір позбавити Московську фондову біржу статусу визнаної Британія повідомила ще 19 квітня. Це була відповідь на обмеження, які ввів Банк Росії проти іноземних інвесторів.

Оскільки обмеження по операціях на цій біржі для британських інвесторів не були зняті до 5 травня, то біржа втратила свій статус.

Bybit – це криптобіржа, яка демонструє один з найвищих темпів росту у світі. Вже понад 3 мільйони користувачів купують, продають криптовалюту та торгують популярними монетами за різними типами контрактів разом з Bybit.

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