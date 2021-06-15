Велика Британія та Австралія погодили угоду щодо зони вільної торгівлі

Велика Британія та Австралія 15 червня повідомили, про підписання торговельної угоди. Передбачається, що вона надасть британським і австралійським виробникам харчових продуктів та іншим підприємствам простіший доступ до ринків одне одного.

Чим показова нова угода

Після виходу Великої Британії зі складу ЄС, країна підписала чи малий список торговельних угод за останній рік, однак вони лише були продовженням тих, котрі вона мала у складі ЄС. Тому, нова угода с Австралією стала першою торговою угодою, яку Велика Британія підписала з нуля з моменту виходу країни з ЄС. Також угода розглядається, як важливий крок на шляху до приєднання Лондона до широкої угоди про вільну торгівлю в Азійсько-Тихоокеанському регіоні.

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Головні пункти угоди

Велика Британія погодила обмеження на безмитний імпорт сільськогосподарської продукції з Австралії на 15 років з метою захисту фермерів – гостре політичне питання у Великобританії перед угодою.

Автомобілі, шотландський віскі та кондитерські вироби будуть коштувати дешевше в Австралії завдяки угоді.

Лондон вважає, що угода сприятиме розвитку британської промисловості, в якій працюють 3,5 мільйона осіб по всій країні.

Актуальна ситуація, щодо імпорту та експорту між країнами

Торгівля м'ясом між двома країнами нині невелика: 14% імпорту баранини в Велику Британію надходить з Австралії й всього 0,15% всього австралійського експорту яловичини йде до Великої Британії.

Метали, вино і машини складають найбільший експорт товарів з Австралії до Великої Британії, в той час, як основні статті імпорту Австралії до Великобританії – автомобілі, ліки та алкогольні напої.

У 2019 – 2020 роках торгівля товарами та послугами між Австралією і Великобританією була оцінена у 20,1 мільярда фунтів стерлінгів (близько 28,33 мільярда доларів).

Погодження угоди

Угоду погодили на Даунінг-стріт. Інтереси Великої Британії представляв прем'єр-міністр Борис Джонсон, а Австралії – прем'єр-міністр Скот Моррісон.

Сьогоднішній день знаменує собою новий світанок у відносинах Великої Британії з Австралією, заснованих на нашій спільній історії й спільних цінностях,

– сказав Джонсон.

Прем'єр-міністри Великої Британії та Австралії / Фото: EPA

Угода важлива також для Австралії

Варто зазначити, що торгова угода також, не аби як, важлива для Австралії, особливо на тлі загострення стосунків з Китаєм. Нагадаємо, що нещодавно стався торговий конфлікт між Китаєм та Австралією через який Пекін ввів санкції на австралійське вино та яловичину. Детальніше про особливості конфлікту, читайте у нашому матеріалі.

Також Піднебесна є найбільшим торговим партнером Австралії, на котрого припадало 29% торгівлі Австралії зі світом у 2019 році. Тому, австралійські фермери прагнуть до диверсифікації, через зростання напруженості між Австралією і Китаєм.

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Президент Австралійської національної федерації фермерів зауважив, з приводу нової угоди, що досягнути нових домовленостей котрі стосувалися б експорту до Великої Британії було дуже складно, оскільки це було "занадто дорого і дуже далеко".

Конкуренція фермерів: чого бояться британці

Британські фермери побоюються, що вони зіткнуться з ще більшою конкуренцією з боку австралійських колег на своїй рідній землі. Австралійські фермери заявляють, що не будуть наповнювати ринок. Оскільки, Велика Британія знаходиться досить далеко й навіть, якщо австралійський імпорт зросте на 80%, як прогнозує уряд, то це буде лише 0,1% від усього імпорту, що надходить до Великої Британії.