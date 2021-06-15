Чим показова нова угода
Після виходу Великої Британії зі складу ЄС, країна підписала чи малий список торговельних угод за останній рік, однак вони лише були продовженням тих, котрі вона мала у складі ЄС. Тому, нова угода с Австралією стала першою торговою угодою, яку Велика Британія підписала з нуля з моменту виходу країни з ЄС. Також угода розглядається, як важливий крок на шляху до приєднання Лондона до широкої угоди про вільну торгівлю в Азійсько-Тихоокеанському регіоні.
Цікаво Чи справді в Україні можна взяти безвідсотковий кредит на авто
Головні пункти угоди
- Велика Британія погодила обмеження на безмитний імпорт сільськогосподарської продукції з Австралії на 15 років з метою захисту фермерів – гостре політичне питання у Великобританії перед угодою.
- Автомобілі, шотландський віскі та кондитерські вироби будуть коштувати дешевше в Австралії завдяки угоді.
- Лондон вважає, що угода сприятиме розвитку британської промисловості, в якій працюють 3,5 мільйона осіб по всій країні.
Актуальна ситуація, щодо імпорту та експорту між країнами
Торгівля м'ясом між двома країнами нині невелика: 14% імпорту баранини в Велику Британію надходить з Австралії й всього 0,15% всього австралійського експорту яловичини йде до Великої Британії.
Погодження угоди
Угоду погодили на Даунінг-стріт. Інтереси Великої Британії представляв прем'єр-міністр Борис Джонсон, а Австралії – прем'єр-міністр Скот Моррісон.
Сьогоднішній день знаменує собою новий світанок у відносинах Великої Британії з Австралією, заснованих на нашій спільній історії й спільних цінностях,
– сказав Джонсон.
Прем'єр-міністри Великої Британії та Австралії / Фото: EPA
Угода важлива також для Австралії
Варто зазначити, що торгова угода також, не аби як, важлива для Австралії, особливо на тлі загострення стосунків з Китаєм. Нагадаємо, що нещодавно стався торговий конфлікт між Китаєм та Австралією через який Пекін ввів санкції на австралійське вино та яловичину. Детальніше про особливості конфлікту, читайте у нашому матеріалі.
Також Піднебесна є найбільшим торговим партнером Австралії, на котрого припадало 29% торгівлі Австралії зі світом у 2019 році. Тому, австралійські фермери прагнуть до диверсифікації, через зростання напруженості між Австралією і Китаєм.
До теми США вирішили підтримати Австралію у нещодавньому торговельному конфлікті з Китаєм
Президент Австралійської національної федерації фермерів зауважив, з приводу нової угоди, що досягнути нових домовленостей котрі стосувалися б експорту до Великої Британії було дуже складно, оскільки це було "занадто дорого і дуже далеко".
Конкуренція фермерів: чого бояться британці
Британські фермери побоюються, що вони зіткнуться з ще більшою конкуренцією з боку австралійських колег на своїй рідній землі. Австралійські фермери заявляють, що не будуть наповнювати ринок. Оскільки, Велика Британія знаходиться досить далеко й навіть, якщо австралійський імпорт зросте на 80%, як прогнозує уряд, то це буде лише 0,1% від усього імпорту, що надходить до Великої Британії.