Чим показова нова угода

Після виходу Великої Британії зі складу ЄС, країна підписала чи малий список торговельних угод за останній рік, однак вони лише були продовженням тих, котрі вона мала у складі ЄС. Тому, нова угода с Австралією стала першою торговою угодою, яку Велика Британія підписала з нуля з моменту виходу країни з ЄС. Також угода розглядається, як важливий крок на шляху до приєднання Лондона до широкої угоди про вільну торгівлю в Азійсько-Тихоокеанському регіоні.

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Головні пункти угоди

Велика Британія погодила обмеження на безмитний імпорт сільськогосподарської продукції з Австралії на 15 років з метою захисту фермерів – гостре політичне питання у Великобританії перед угодою.

Автомобілі, шотландський віскі та кондитерські вироби будуть коштувати дешевше в Австралії завдяки угоді.

Лондон вважає, що угода сприятиме розвитку британської промисловості, в якій працюють 3,5 мільйона осіб по всій країні.

Актуальна ситуація, щодо імпорту та експорту між країнами

Торгівля м'ясом між двома країнами нині невелика: 14% імпорту баранини в Велику Британію надходить з Австралії й всього 0,15% всього австралійського експорту яловичини йде до Великої Британії.

Метали, вино і машини складають найбільший експорт товарів з Австралії до Великої Британії, в той час, як основні статті імпорту Австралії до Великобританії – автомобілі, ліки та алкогольні напої. У 2019 – 2020 роках торгівля товарами та послугами між Австралією і Великобританією була оцінена у 20,1 мільярда фунтів стерлінгів (близько 28,33 мільярда доларів).

Погодження угоди

Угоду погодили на Даунінг-стріт. Інтереси Великої Британії представляв прем'єр-міністр Борис Джонсон, а Австралії – прем'єр-міністр Скот Моррісон.

Сьогоднішній день знаменує собою новий світанок у відносинах Великої Британії з Австралією, заснованих на нашій спільній історії й спільних цінностях,

– сказав Джонсон.

Прем'єр-міністри Великої Британії та Австралії / Фото: EPA

Угода важлива також для Австралії

Варто зазначити, що торгова угода також, не аби як, важлива для Австралії, особливо на тлі загострення стосунків з Китаєм. Нагадаємо, що нещодавно стався торговий конфлікт між Китаєм та Австралією через який Пекін ввів санкції на австралійське вино та яловичину. Детальніше про особливості конфлікту, читайте у нашому матеріалі.

Також Піднебесна є найбільшим торговим партнером Австралії, на котрого припадало 29% торгівлі Австралії зі світом у 2019 році. Тому, австралійські фермери прагнуть до диверсифікації, через зростання напруженості між Австралією і Китаєм.

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Президент Австралійської національної федерації фермерів зауважив, з приводу нової угоди, що досягнути нових домовленостей котрі стосувалися б експорту до Великої Британії було дуже складно, оскільки це було "занадто дорого і дуже далеко".

Конкуренція фермерів: чого бояться британці

Британські фермери побоюються, що вони зіткнуться з ще більшою конкуренцією з боку австралійських колег на своїй рідній землі. Австралійські фермери заявляють, що не будуть наповнювати ринок. Оскільки, Велика Британія знаходиться досить далеко й навіть, якщо австралійський імпорт зросте на 80%, як прогнозує уряд, то це буде лише 0,1% від усього імпорту, що надходить до Великої Британії.