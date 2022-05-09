Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. За його словами, Україна використає ці кошти на користь держави.

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"Наші партнери готові нам допомогти, щоб ми дійсно мали цей великий ресурс. На сьогодні арештовано близько 300 млрд доларів активів Російської Федерації. Це їхні резерви, це кошти їхньої держави, які арештовані в США, Канаді та в інших країнах. А якщо брати кошти їхніх олігархів, то це в районі 500 млрд доларів. Ми з партнерами хочемо всі ці кошти конфіскувати і отримати на користь України", – заявив Шмигаль.

Прем'єр-міністр України зазначив, що першою країною, яка запровадить національне законодавство, що передбачатиме конфіскацію та передачу Україні заморожених активів олігархів Росії, стане Канада. Наразі ведуться перемовини з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, з міністерством фінансів та урядом Канади, розповів Шмигаль.

Зокрема, в США також готові зробити аналогічний крок, оскільки конгрес вже розглянув відповідний законопроєкт. Згодом ознайомитись з ним має Сенат – верхня палата Конгресу США. Наприкінці його повинні направити на підпис до голови Штатів Джозефа Байдена.

І більшість країн будуть йти теж цим шляхом. Окупант має платити за свою агресію і у майбутньому потенційний агресор має розуміти, що він буде платити тій країні, яка страждає через нього,

– заявив Денис Шмигаль.

Також він додав, що такі дії світової спільноти – це нові правила міжнародної поведінки в умовах агресії, яку створила Росія на території України.

Більше того, прем'єр-міністр підкреслив факт, що усі розуміють, що ці заарештовані активи необхідні Україні для відбудови саме сьогодні, а не через роки.

Заарештовані активи російської еліти:

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