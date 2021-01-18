Чи вдасться переконати МВФ, що зниження ціни на газ є необхідним: відповідь Шмигаля
Представники української влади запевнили партнерів з МВФ під час переговорів, що зменшення ціни на газ є тимчасовим, але необхідним заходом. Зокрема, співпраця обох сторін є достатньо конструктивною.
Після того, як місія МВФ завершить свою роботу в Україні, усе відбуватиметься так, як і планували раніше. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".
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За його словами, наразі в України є місячний продукт за замовчуванням, коли невідомо, яку ціну на газ отримають громадяни в наступному місяці.
Шмигаль заявив, що він виявився "незручним" для українського ринку, де споживачі звикли до фіксованого тарифу.
Будемо говорити з МВФ, щоб зробити за замовчуванням опцію річного продукту,
– наголосив він.
Шмигаль додав, що такі аргументи представники МВФ також добре сприйняли.
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Як зазначив прем'єр-міністр, представники "Нафтогазу" також спілкувалися з МВФ. Зокрема, вони запевнили, що наразі не відбувається жодного покладання спеціальних обов'язків й Україна не використовує неринкових механізмів. За словами Шмигаля, саме тому співпрацю з Фондом можна вважати доволі конструктивною.
Голова уряду також припустив, що представники МВФ можуть чекати на остаточний документ, аби переконатися, що Україна не вертається до регулювання тарифів.
Тарифи на газ в Україні: коротко
- В Україні з 1 січня 2021 року значно зросли ціни на газ для населення.
- Через це в багатьох українських містах відбувалися протести. Зокрема, люди вимагали від влади повернути старі тарифи.
- Володимир Зеленський зібрав енергетичну нараду. На ній він доручив уряду терміново вирішити проблему з тарифами.
- Кабінет Міністрів 18 січня 2021 року запровадив державне регулювання ціни на газ на період карантинних обмежень. Тепер кубометр газу коштує 6,99 гривні, що означає зниження сум у платіжках людей на понад 30%.
Якою буде ціна на газ під час карантину / Інфографіка 24 каналу
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