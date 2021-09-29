Чи вдалось ФОПам відновити докарантинний рівень доходів: опитування

29 вересня 2021 , 16:22
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Джерело:

Європейська Бізнес Асоціація

Третина малого бізнесу поки не змогла відновити докарантинний рівень доходів. Також згідно з опитуванням Європейської Бізнес Асоціації більшість ФОПів не брали участь у державних програмах підтримки.

Результати опитування

Скільки ФОПів змогли відновити докарантинний рівень доходів

  • 48% частково, але не повністю вдалось відновити рівень доходів.
  • 28% опитаних ФОПів повідомили, що їм досі не вдалося досягти докарантинного рівня доходів.
  • 17% – повідомили, що декілька хвиль карантинних обмежень ніяк не вплинули на їх фінансові показники.
  • 7% – зуміли збільшили рівень доходу.

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Чи готовий малий бізнес до нового локдауну

  • 34% опитаних респондентів відповіли, що готові до нового локдауну.
  • 41% – не готові.
  • 25% – не змогли визначитись з відповіддю.
Зверніть увагу! 66% ФОПів відповіли, що більшу частину надходжень отримують безготівково, а 30% розповіли про збільшення частки безготівкових надходжень внаслідок впливу карантину.

Чи потребують ФОПи підтримки у разі нового локдауну

  • 48% відповіли, що у разі посилення карантину вони не потребуватимуть підтримки від держави, натомість найкращою підтримкою вони вважатимуть невтручання держави у справи бізнесу.
  • 18% говорять, що їм допомогло б зниження податкового навантаження на фонд оплати праці.
  • 10% очікують прискорення диджиталізації послуг і сервісів та контроль за тим, аби вони реально працювали.

Скільки ФОПів брало участь у держпрограмах

Програма допомоги працівникам і ФОПам у розмірі 8 тисяч гривень

  • 52% – не брали участь у програмі й не вважають суму в 8 тисяч гривень допомогою.
  • 21% – брали участь та отримали допомогу.
  • 15% – брали участь, але не отримали допомогу.

Програми "Доступні кредити 5 – 7 – 9%"

  • 69% – не брали участі.
  • 15% – було відмовлено в участі у програмі.
  • 6% – успішно отримали кредит за цією програмою.
Нагадаємо, що програма доступних кредитів для бізнесу була запущена 3 лютого 2020 року з метою підтримки інвестиційних проєктів малих підприємств шляхом компенсації державою частини відсоткової ставки.

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Як проводилось опитування

Опитування проводилось з 18 серпня до 20 вересня 2021 року серед аудиторії проєкту Unlimit Ukraine. В опитуванні взяли участь 105 підприємців – представників малого бізнесу.

Автор: Дар'я Вереньова