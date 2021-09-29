Результати опитування

Скільки ФОПів змогли відновити докарантинний рівень доходів

48% частково, але не повністю вдалось відновити рівень доходів .

. 28% опитаних ФОПів повідомили, що їм досі не вдалося досягти докарантинного рівня доходів.

17% – повідомили, що декілька хвиль карантинних обмежень ніяк не вплинули на їх фінансові показники.

7% – зуміли збільшили рівень доходу.

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Чи готовий малий бізнес до нового локдауну

34% опитаних респондентів відповіли, що готові до нового локдауну.

41% – не готові.

25% – не змогли визначитись з відповіддю.

Зверніть увагу! 66% ФОПів відповіли, що більшу частину надходжень отримують безготівково, а 30% розповіли про збільшення частки безготівкових надходжень внаслідок впливу карантину.

Чи потребують ФОПи підтримки у разі нового локдауну

48% відповіли, що у разі посилення карантину вони не потребуватимуть підтримки від держави , натомість найкращою підтримкою вони вважатимуть невтручання держави у справи бізнесу.

відповіли, що у разі посилення карантину вони , натомість найкращою підтримкою вони вважатимуть невтручання держави у справи бізнесу. 18% говорять, що їм допомогло б зниження податкового навантаження на фонд оплати праці.

10% очікують прискорення диджиталізації послуг і сервісів та контроль за тим, аби вони реально працювали.

Скільки ФОПів брало участь у держпрограмах

Програма допомоги працівникам і ФОПам у розмірі 8 тисяч гривень

52% – не брали участь у програмі й не вважають суму в 8 тисяч гривень допомогою.

21% – брали участь та отримали допомогу.

15% – брали участь, але не отримали допомогу.

Програми "Доступні кредити 5 – 7 – 9%"

69% – не брали участі.

15% – було відмовлено в участі у програмі.

6% – успішно отримали кредит за цією програмою.

Нагадаємо, що програма доступних кредитів для бізнесу була запущена 3 лютого 2020 року з метою підтримки інвестиційних проєктів малих підприємств шляхом компенсації державою частини відсоткової ставки.

До теми Доступні кредити 5–7–9%: скільки грошей отримав український бізнес з дня запуску програми