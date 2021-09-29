Результати опитування
Скільки ФОПів змогли відновити докарантинний рівень доходів
- 48% частково, але не повністю вдалось відновити рівень доходів.
- 28% опитаних ФОПів повідомили, що їм досі не вдалося досягти докарантинного рівня доходів.
- 17% – повідомили, що декілька хвиль карантинних обмежень ніяк не вплинули на їх фінансові показники.
- 7% – зуміли збільшили рівень доходу.
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Чи готовий малий бізнес до нового локдауну
- 34% опитаних респондентів відповіли, що готові до нового локдауну.
- 41% – не готові.
- 25% – не змогли визначитись з відповіддю.
Чи потребують ФОПи підтримки у разі нового локдауну
- 48% відповіли, що у разі посилення карантину вони не потребуватимуть підтримки від держави, натомість найкращою підтримкою вони вважатимуть невтручання держави у справи бізнесу.
- 18% говорять, що їм допомогло б зниження податкового навантаження на фонд оплати праці.
- 10% очікують прискорення диджиталізації послуг і сервісів та контроль за тим, аби вони реально працювали.
Скільки ФОПів брало участь у держпрограмах
Програма допомоги працівникам і ФОПам у розмірі 8 тисяч гривень
- 52% – не брали участь у програмі й не вважають суму в 8 тисяч гривень допомогою.
- 21% – брали участь та отримали допомогу.
- 15% – брали участь, але не отримали допомогу.
- 69% – не брали участі.
- 15% – було відмовлено в участі у програмі.
- 6% – успішно отримали кредит за цією програмою.
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