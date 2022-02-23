"Вбивчі санкції"

"Якщо казати саме про "вбивчі" санкції, то це може бути "від'єднання" Росії від долару. Навіть не "від'єднання" від SWIFT", – вважає Острікова. Експертка нагадала, що Росія має власну платіжну систему СПФС (Система передачі фінансових повідомлень), а також про існування системи платежів, створеною Китаєм CIPS, – Cross-Border Interbank Payment System.

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Що таке SWIFT

Платіжна система SWIFT об'єднує понад 11 тисяч банків, фінансових установ та корпорацій у більш як 200 країнах та територіях. Тож іншими словами SWIFT – світовий монополіст у наданні електронних фінансових послуг.

"Від'єднання" Росії від долара

Експерта зауважує, що "від'єднання" країни-агресорки від долара зробить неможливим будь-які зовнішньоекономічні розрахунки.

Тож – саме заборона російським банкам створювати кореспондентські рахунки у доларах США в американських банках. Президент США Джо Байден вже допускав таку можливість. Цей крок фактично зробить неможливим будь-які зовнішньоекономічні розрахунки,
– вважає Острікова.

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Як Росію світ може перетворити на Північну Корею

"При чому, можна залишити Росії, наприклад, один доларовий рахунок у якомусь держбанку та дозволити розрахунки за газ, нафту та деякі гуманітарні товари через цей рахунок", – ділиться експертка. Острікова вважає, що таким чином, світ не втратить Росію, як постачальника енергоресурсів, але завдасть їй колосальної шкоди, фактично перетворить її на Північну Корею.

Санкції проти Росії

Санкції проти Росії / Інфографіка 24 каналу

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