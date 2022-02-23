"Вбивчі санкції"

"Якщо казати саме про "вбивчі" санкції, то це може бути "від'єднання" Росії від долару. Навіть не "від'єднання" від SWIFT", – вважає Острікова. Експертка нагадала, що Росія має власну платіжну систему СПФС (Система передачі фінансових повідомлень), а також про існування системи платежів, створеною Китаєм CIPS, – Cross-Border Interbank Payment System.

Детальніше Вибір за Заходом: які санкції можуть "вбити" Росію після вторгнення на Донбас

Що таке SWIFT Платіжна система SWIFT об'єднує понад 11 тисяч банків, фінансових установ та корпорацій у більш як 200 країнах та територіях. Тож іншими словами SWIFT – світовий монополіст у наданні електронних фінансових послуг.

Цікаво! Більше про те, що чекатиме на Росію у разі від'єднання від міжнародної платіжної системи SWIFT та за що у свій час від'єднували Північну Корею та Іран, розповідали тут.

"Від'єднання" Росії від долара

Експерта зауважує, що "від'єднання" країни-агресорки від долара зробить неможливим будь-які зовнішньоекономічні розрахунки.

Тож – саме заборона російським банкам створювати кореспондентські рахунки у доларах США в американських банках. Президент США Джо Байден вже допускав таку можливість. Цей крок фактично зробить неможливим будь-які зовнішньоекономічні розрахунки,

– вважає Острікова.

Читайте також Зупинка "Північного потоку-2" та заборона на держборг: чи ефективні санкції проти Росії

Як Росію світ може перетворити на Північну Корею

"При чому, можна залишити Росії, наприклад, один доларовий рахунок у якомусь держбанку та дозволити розрахунки за газ, нафту та деякі гуманітарні товари через цей рахунок", – ділиться експертка. Острікова вважає, що таким чином, світ не втратить Росію, як постачальника енергоресурсів, але завдасть їй колосальної шкоди, фактично перетворить її на Північну Корею.

Санкції проти Росії / Інфографіка 24 каналу

Світ бореться з Росією санкціями: дивіться відео