"Вбивчі санкції"
"Якщо казати саме про "вбивчі" санкції, то це може бути "від'єднання" Росії від долару. Навіть не "від'єднання" від SWIFT", – вважає Острікова. Експертка нагадала, що Росія має власну платіжну систему СПФС (Система передачі фінансових повідомлень), а також про існування системи платежів, створеною Китаєм CIPS, – Cross-Border Interbank Payment System.
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Що таке SWIFTПлатіжна система SWIFT об'єднує понад 11 тисяч банків, фінансових установ та корпорацій у більш як 200 країнах та територіях. Тож іншими словами SWIFT – світовий монополіст у наданні електронних фінансових послуг.
"Від'єднання" Росії від долара
Експерта зауважує, що "від'єднання" країни-агресорки від долара зробить неможливим будь-які зовнішньоекономічні розрахунки.
Тож – саме заборона російським банкам створювати кореспондентські рахунки у доларах США в американських банках. Президент США Джо Байден вже допускав таку можливість. Цей крок фактично зробить неможливим будь-які зовнішньоекономічні розрахунки,
– вважає Острікова.
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Як Росію світ може перетворити на Північну Корею
"При чому, можна залишити Росії, наприклад, один доларовий рахунок у якомусь держбанку та дозволити розрахунки за газ, нафту та деякі гуманітарні товари через цей рахунок", – ділиться експертка. Острікова вважає, що таким чином, світ не втратить Росію, як постачальника енергоресурсів, але завдасть їй колосальної шкоди, фактично перетворить її на Північну Корею.
Санкції проти Росії / Інфографіка 24 каналу
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