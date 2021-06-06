Чи важлива для України Білорусь: хто б виграв у торговельній війні

Відносини України та Білорусі зараз напружені через політичні події у сусідній країні. Це вже вилилось у певні торговельні обмеження з боку Білорусі.

Ми з’ясували наскільки важливою для України є торгівля з Білоруссю та чи очікувати українцям дефіциту бензину, а Україні – менших надходжень до бюджету.

Важливо Мінекономіки збільшило граничні ціни на бензин і дизпаливо: нова вартість

Чим торгують Україна та Білорусь

Білорусь в основному експортує до України:

нафтопродукти;

добрива;

автотранспорт.

Нафтопродукти

Україна не забезпечує себе повністю нафтопродуктами, тому доводиться купувати у Росії, Білорусі та ЄС. За підрахунками Консалтингової групи А-95, у 2020 році Білорусь постачала Україні:

Бензин та дизель, займаючи 30% ринку в Україні;

Бітум – 50%;

Скраплений газ – 17%.

Інформація, що Білорусь може припинити експортувати бензин А-95 до України підняли хвилю дискусій в українському суспільстві.

Найгірше рішення, яке могли прийняти білоруси в поточній ситуації – закрити поставку бензину А-95 в Україні, де за їх продуктом 50% ринку,

– писав у фейсбуці Сергій Куюн, директор Консалтингової групи А-95.

Згодом виявилося, що Білорусь таки постачатиме бензин. Самопроголошений президент Лукашенко заявив, що все залишиться без змін. А от Білоруська нафтова компанія заявила, що доставить 10 тисяч А-95 у червні. Це п'ята частина від місячної норми.

Сергій Куюн не вірить, що Білорусь змогла б довго утримуватися від звичних обсягів поставок в Україну, адже для неї ми величезний ринок та джерело надходжень. Та, якщо це станеться, то Україна має чим замінити білоруські нафтопродукти і тут йдеться не про Росію.



Україна може обійтися без білоруського бензину / Фото auto.ria

"Щоб перекрити потребу в бензині, "Укртатнафта" повинна наростити переробку на 2 мільйони тонн або вдвічі. Це цілком реально. Крім того, в необмеженій кількості є бензин на море. Там можна добрати і 1,5 мільйона тонн дизпалива, що в сумі з об'ємом з Кременчука перекриє білоруський обсяг", – пояснює експерт.

Крім того, Україна може заповнити прогалини імпортом з Литви, Польщі або морем. Єдиною проблемою є бітум, поставки якого не вдасться повністю замінити. Але і в цьому немає катастрофічної проблеми, адже цей ресурс можна замінити.

Так що ми без білоруського палива проживемо, а ось чи виживе без продажів в Україні білоруська нафтопереробка? Навряд чи,

– резюмує Сергій Куюн.

Автотранспорт

Ще у 2020 році Україна закуповувала білоруські автобуси та інші транспортні засоби. Але цьогоріч все може змінитися, оскільки Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі вирішила встановити спеціальне мито в розмірі 35% від митної вартості на імпорт автобусів, вантажних і спецавтомобілів з Білорусі, повідомляє Урядовий кур’єр.

Мито ввели у відповідь на дискримінаційні дії з боку Білорусі, яка за повідомленням Кабміну, обмежувала доступ української продукції у цьому сегменті на ринок Білорусі.

Україна в основному експортує до Білорусі:

залишки і відходи харчової промисловості;

чорні метали (металургія);

Насіння і плоди олійних рослин (агро).

Білорусь вирішила накласти обмеження на імпорт певних продуктів з України, але вони не входять у трійку основних груп товарів, які Україна продає Білорусі, тож суттєво впливу на обсяги експорту це не матиме.

Щобільше, від зменшення обсягів торгівлі Білорусь постраждає куди більше, ніж Україна. Далі розповідаємо чому.

Економічні відносини України та Білорусі

Україна для Білорусі

Товарообіг між Україною та Білоруссю в січні-березні 2021 року склав 1,245 мільярда доларів, свідчать дані Белстату.

Україна є важливим торговим партнером Білорусі, адже ми є другою країною за обсягами експорту з Білорусі (11,4%) та четвертою країною-імпортером (3,6%).

Білорусь для України

Проте для України Білорусь є менш важливим партнером:

Всього 15 місце серед країн, куди Україна експортує продукцію (2,2%).

6 місце Білорусь посідає серед країн-імпортерів України (5,7%).

До слова, за останній рік Білорусь опустилася на одну сходину серед торговельних партнерів України – тепер на 7 місці. Ми ж і далі на другому місці серед торговельних партнерів Білорусі, за даними myfin.by.

Цікаво Де дешевше жити: в Білорусі чи в Україні – інфографіка

Позиція Білорусі

Цікаво, що у Білорусі заперечують, що запровадження режиму індивідуального ліцензування на імпорт низки українських товарів пов’язане з загостренням відносин Білорусі й України, закриттям авіасполучення тощо.

Ще раз кажу, що ми готові повністю скасувати всі наші рішення, ми готові повернути в повному обсязі режим вільної торгівлі, але тільки тоді, коли Україна перегляне ті заходи, які були ухвалені щодо продукції білоруської сторони, які де-факто були спрямовані, щоб просто обмежити конкуренцію з боку білоруських виробників,

– каже перший заступник міністра закордонних справ Гур’янов.

Що сталося