Важкі часи вимагають важких рішень: Маск закликає збільшити видобуток нафти й газу

Американський винахідник та мільярдер Ілон Маск підтримав Україну на тлі російського вторгнення.

Маск закликав світ збільшити видобуток нафти та газу, щоб відмовитись від російського експорту.

Важливо Залишайтесь сильними, – Ілон Маск до українців

Американський мільярдер наголосив, що цей крок є необхідним.

Мені неприємно це говорити, але нам потрібно негайно збільшити видобуток нафти та газу. Надзвичайні часи вимагають надзвичайних заходів,

– зазначив він.

Маск зауважив, що це негативно вплине на Tesla, але стійкі енергетичні рішення просто не можуть реагувати миттєво, щоб компенсувати експорт російської нафти та газу.

"Надзвичайні часи вимагають надзвичайних заходів", – підсумував він.

Додамо, що 1 березня в Україну надійшла перша партія засобів супутникового зв'язку Starlink від Ілона Маска. Незабаром надійде нова партія цих приладів.

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