Побудувати один кілометр дороги в України коштує десятки мільйонів гривень. При цьому вартість у різних областях України суттєво відрізняється.

Скільки коштують українські дороги, чи дорожчі вони, ніж у Європі та які є проблеми в галузі – читайте у матеріалі Економіки 24.

Скільки коштують українські дороги

За підрахунками CoST, середня вартість нового будівництва 1 кілометра дороги в Україні цьогоріч коштує понад 90 мільйонів гривень. Це на 14% менше, ніж минулого року. Ймовірно, здешевлення послуг пов’язане з тим, що подешевшали матеріали. Зокрема, бітум на 12%, емульсія бітумна на 8% тощо.

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Реконструкція 1 кілометра дороги цьогоріч у середньому обійшлася в 65 мільйонів гривень. Це також менше, ніж минулого року, – на 45%. Реконструкція – це розширення чи будь-яка перебудова дороги з метою збільшення пропускної здатності чи безпеки.

Капітальний ремонт навпаки став трохи дорожчим. За 1 кілометр капітального ремонту з бюджету України викладали в середньому трохи більш як 25 мільйонів гривень, що на 4% більше, ніж минулого року.

Майже вдвічі став дорожчим середній поточний ремонт одного кілометра дороги. Тепер він коштує 11 мільйонів у порівнянні з 6 мільйонами у 2019 році.

Чому вартість ремонту подвоїлася

Проте, як пояснюють у CoST, які активно моніторять будівництво та ремонт доріг, причина подорожчання у якіснішому ремонті. Якщо раніше ремонтували лише верхній шар, як того вимагали стандарти, то тепер ремонт роблять більш комплексно.

Поточний середній ремонт в цьому році передбачає під собою дуже великий обсяг робіт, і ми це підтверджуємо, ми проводили дослідження окремих об’єктів. Дійсно закладається багато додаткових робіт за цими об’єктами,

– пояснив Святослав Абрамов, виконавчий директор CoST в Україні.

"Якщо говорити про вартість поточного середнього ремонту, роботи виконані не просто так – зрізали асфальт і зверху щось накатали, а дійсно посилили основу, облаштували освітлення, бар’єрну огорожу. Це все є", – додала Олександра Азархіна з "Укравтодору".

А директор "ДерждорНДІ" Артем Безуглий відзначив, що цього року в рамках поточного середнього ремонту почали вживати заходи безпеки, чого не робили раніше. Це, зокрема, облаштування зупинок, пішохідних переходів і освітлення.

Де в Україні найдорожчий ремонт доріг

У деяких областях ремонт 1 кілометра дороги обходиться значно дорожче, ніж середня по Україні вартість в 11 мільйонів. Найдорожчі дороги у Дніпропетровській області. Ремонт 1 кілометра цьогоріч обійшовся у 26,7 мільйона гривень. Схожі розцінки у Чернівецькій (25,7 мільйона гривень), Луганській (23,6 мільйона гривень) та Вінницькій областях (22,4 мільйона гривень).

Чи дорогі в Україні дороги

На перший погляд, суми в кілька мільйонів гривень за 1 кілометр дороги здаються захмарними. Тож ми спробували порівняти вартість будівництва українських доріг із закордонними.

Дороги в США

В середньому дороги у США все-таки дорожчі, ніж в Україні, але не сильно. За даними ARTBA (Американської асоціації будівельників доріг та транспорту), побудувати нову 2-смугову нерозділену дорогу обходиться приблизно від 2 до 3 мільйонів доларів за милю в сільській місцевості та від 3 до 5 мільйонів доларів у міській місцевості. Побудувати 4-смугову дорогу можна за 4-6 мільйонів доларів у сільській місцевості та 8-10 мільйонів – у міській.

Зверніть увагу, що миля – це 1,6 кілометра. А будівництво 1 кілометра дороги в Україні коштує приблизно 90 мільйонів гривень (3,2 мільйона доларів).

Дороги в Європі

Середня вартість кілометра автостради в Болгарії – 3,1 мільйона євро, Сербії – 5,5 мільйона євро, в Румунії – 6,3 мільйона євро, а в Греції трохи більше ніж 10 мільйонів євро. Такі дані навів міністр регіонального розвитку Болгарії у 2018 році.

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Система ціноутворення застаріла

У нас дійсно застаріла система ціноутворення, вона завдає багато проблем при плануванні робіт. Це питання є нагальним. Система ціноутворення потрібна не тільки службам замовників, але й підрядникам,

– сказав Святослав Абрамов на пресконференції.

Як повідомляють у Національній асоціації дорожників України система ціноутворення була сформована у 1990-х роках. Головна проблема у тому, що вона використовує як основу ресурсні норми витрат на роботи за застарілими технологіями. Також система не містить достовірних показників експлуатації дорожніх машин та механізмів.

Проблема ціноутворення частково може розв’язати законопроєкт №2234, який вже понад рік знаходиться у Раді.

Проблеми дорожньої галузі

Крадіжки грошей

Колишній міністр фінансів Ігор Уманський написав у фейсбуці, що "дорожній картель" вкрав майже 40% дорожніх грошей.

"З початку "Великого будівництва" почались зміни у вимогах до тендерної документації. За дивним "збігом обставин", новим вимогам відповідає лише шість компаній – улюбленці "долі", або "картель", як їх називають колеги.

Вигравати смачні тендери можуть лише вони. Але якщо придивитись – ці компанії не завжди будують дороги безпосередньо, а перепродають підряди субпідрядникам із дисконтом 30-40%", – написав Уманський.

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В Укравтодорі слова Уманського спростовують та пояснюють, яким чином фінансуються дороги.

Як фінансуються дороги? Підрядник має право отримати 30% авансом. Якщо він за 3 місяці не виконує роботи, визначені цим авансом, він зобов’язаний його повернути. Потім всі виплати йдуть по факту виконання робіт.

В агентстві стверджують, що специфіка дорожніх тендерів відрізняється від закупівлі інших послуг. Тобто 70-80% вартості тендеру становлять матеріали, ще 5% – фонд оплати праці. В Укравтодорі переконують, що виконати послуги та забрати звідти навіть 20% неможливо.

Таким чином, зауважили в агентстві, маніпуляція про 40% чи навіть 100% "відкатів" могла спрацювати на початку дорожнього сезону, коли тільки відбувались закупівлі, але не тоді, коли на фініші виконання плану на майже 4 тисячі кілометрів державних доріг.

Усі інфраструктурні великі корупційні історії – це історії про недобудови. Там дійсно є можливість взяти, вкрасти, втекти і зникнути. А одночасно побудувати і вкрасти – неможливо,

– відповіла Олександра Азархіна на закид Уманського.

Представниця Укравтодору додає, що "кожна гривня, яка сплачена за цей рік, за ті дороги, які ви бачите, – це те, що вже зроблене".

Крім того, якщо уважно вивчити ринок дорожніх підрядників, то справді видно, що на ринку домінує 5 компаній, але їхня сумарна частка на ринку – 50%. Решта розподілена між меншими підрядниками.

Поточний середній ремонт: в чому проблема

Частка поточного середнього ремонту серед усіх робіт САД (Служби автомобільних доріг) у 2020 році склала 71% проти 29% будівництва, реконструкції та капремонту. Це більше, ніж у 2019-му. І хоч в CoST Україна вважають, що частку поточного середнього ремонту варто знижувати, пояснюють таку цифру.

Поточний середній ремонт застосують, адже це найпростіший проєкт в рамках будівельного сезону, який є обмежений у часі. Адже при температурі 1 градусів морозу і нижче укладати асфальтобетонну суміш в більшості випадків не можна,

– пояснює Святослав Абрамов.

Звідки взяли гроші на дороги у 2020

У 2020 році Україна витратила рекордні за час Незалежності гроші на будівництво та ремонт доріг.

Програму "Великого будівництва" анонсували й врахували у бюджеті-2020 ще до пандемії коронавірусу. Але навіть, коли спалахнув COVID-19 в Україні, плани по "Великому будівництві" не згорнули, а навпаки ще направили туди гроші з Фонду боротьби з коронавірусом. З майже 66 мільярдів гривень, виділених на фонд, 35 мільярдів мають піти саме на дороги.

Станом на 20 листопада, на будівництво, реконструкції, ремонт та утримання автодоріг загального користування державного значення перераховано 20,76 мільярда гривень з передбачених 31,45 мільярда, тобто 66%.

Та й це не все. Кабінет Міністрів передав Укравтодору 61,55 мільйона гривень на покращення стану доріг загального значення на Львівщині. Ці гроші були передбачені для проєкту бюджетної програми МОЗ з удосконалення молекулярно-генетичної діагностики онкологічних захворювань.