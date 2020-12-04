Українські дороги у 2020: чому вартість ремонту виросла вдвічі
Побудувати один кілометр дороги в України коштує десятки мільйонів гривень. При цьому вартість у різних областях України суттєво відрізняється.
Скільки коштують українські дороги, чи дорожчі вони, ніж у Європі та які є проблеми в галузі – читайте у матеріалі Економіки 24.
Скільки коштують українські дороги
За підрахунками CoST, середня вартість нового будівництва 1 кілометра дороги в Україні цьогоріч коштує понад 90 мільйонів гривень. Це на 14% менше, ніж минулого року. Ймовірно, здешевлення послуг пов’язане з тим, що подешевшали матеріали. Зокрема, бітум на 12%, емульсія бітумна на 8% тощо.
Важливо Спростовуємо "складну математику", – в Укравтодорі відповіли на критику Уманського
Реконструкція 1 кілометра дороги цьогоріч у середньому обійшлася в 65 мільйонів гривень. Це також менше, ніж минулого року, – на 45%. Реконструкція – це розширення чи будь-яка перебудова дороги з метою збільшення пропускної здатності чи безпеки.
Капітальний ремонт навпаки став трохи дорожчим. За 1 кілометр капітального ремонту з бюджету України викладали в середньому трохи більш як 25 мільйонів гривень, що на 4% більше, ніж минулого року.
Майже вдвічі став дорожчим середній поточний ремонт одного кілометра дороги. Тепер він коштує 11 мільйонів у порівнянні з 6 мільйонами у 2019 році.
Чому вартість ремонту подвоїлася
Проте, як пояснюють у CoST, які активно моніторять будівництво та ремонт доріг, причина подорожчання у якіснішому ремонті. Якщо раніше ремонтували лише верхній шар, як того вимагали стандарти, то тепер ремонт роблять більш комплексно.
Поточний середній ремонт в цьому році передбачає під собою дуже великий обсяг робіт, і ми це підтверджуємо, ми проводили дослідження окремих об’єктів. Дійсно закладається багато додаткових робіт за цими об’єктами,
– пояснив Святослав Абрамов, виконавчий директор CoST в Україні.
"Якщо говорити про вартість поточного середнього ремонту, роботи виконані не просто так – зрізали асфальт і зверху щось накатали, а дійсно посилили основу, облаштували освітлення, бар’єрну огорожу. Це все є", – додала Олександра Азархіна з "Укравтодору".
А директор "ДерждорНДІ" Артем Безуглий відзначив, що цього року в рамках поточного середнього ремонту почали вживати заходи безпеки, чого не робили раніше. Це, зокрема, облаштування зупинок, пішохідних переходів і освітлення.
Де в Україні найдорожчий ремонт доріг
У деяких областях ремонт 1 кілометра дороги обходиться значно дорожче, ніж середня по Україні вартість в 11 мільйонів. Найдорожчі дороги у Дніпропетровській області. Ремонт 1 кілометра цьогоріч обійшовся у 26,7 мільйона гривень. Схожі розцінки у Чернівецькій (25,7 мільйона гривень), Луганській (23,6 мільйона гривень) та Вінницькій областях (22,4 мільйона гривень).
Чи дорогі в Україні дороги
На перший погляд, суми в кілька мільйонів гривень за 1 кілометр дороги здаються захмарними. Тож ми спробували порівняти вартість будівництва українських доріг із закордонними.
Дороги в США
В середньому дороги у США все-таки дорожчі, ніж в Україні, але не сильно. За даними ARTBA (Американської асоціації будівельників доріг та транспорту), побудувати нову 2-смугову нерозділену дорогу обходиться приблизно від 2 до 3 мільйонів доларів за милю в сільській місцевості та від 3 до 5 мільйонів доларів у міській місцевості. Побудувати 4-смугову дорогу можна за 4-6 мільйонів доларів у сільській місцевості та 8-10 мільйонів – у міській.
Дороги в Європі
Середня вартість кілометра автостради в Болгарії – 3,1 мільйона євро, Сербії – 5,5 мільйона євро, в Румунії – 6,3 мільйона євро, а в Греції трохи більше ніж 10 мільйонів євро. Такі дані навів міністр регіонального розвитку Болгарії у 2018 році.
Цікаво За якістю доріг: Україна піднялась на 20 позицій у світовому рейтингу процвітання
Система ціноутворення застаріла
У нас дійсно застаріла система ціноутворення, вона завдає багато проблем при плануванні робіт. Це питання є нагальним. Система ціноутворення потрібна не тільки службам замовників, але й підрядникам,
– сказав Святослав Абрамов на пресконференції.
Як повідомляють у Національній асоціації дорожників України система ціноутворення була сформована у 1990-х роках. Головна проблема у тому, що вона використовує як основу ресурсні норми витрат на роботи за застарілими технологіями. Також система не містить достовірних показників експлуатації дорожніх машин та механізмів.
Проблема ціноутворення частково може розв’язати законопроєкт №2234, який вже понад рік знаходиться у Раді.
Проблеми дорожньої галузі
Крадіжки грошей
Колишній міністр фінансів Ігор Уманський написав у фейсбуці, що "дорожній картель" вкрав майже 40% дорожніх грошей.
"З початку "Великого будівництва" почались зміни у вимогах до тендерної документації. За дивним "збігом обставин", новим вимогам відповідає лише шість компаній – улюбленці "долі", або "картель", як їх називають колеги.
Вигравати смачні тендери можуть лише вони. Але якщо придивитись – ці компанії не завжди будують дороги безпосередньо, а перепродають підряди субпідрядникам із дисконтом 30-40%", – написав Уманський.
Зверніть увагу "Слуга народу" Трухін у прямому ефірі назвав Уманського помилкою й алкоголіком
В Укравтодорі слова Уманського спростовують та пояснюють, яким чином фінансуються дороги.
Як фінансуються дороги?Підрядник має право отримати 30% авансом. Якщо він за 3 місяці не виконує роботи, визначені цим авансом, він зобов’язаний його повернути. Потім всі виплати йдуть по факту виконання робіт.
В агентстві стверджують, що специфіка дорожніх тендерів відрізняється від закупівлі інших послуг. Тобто 70-80% вартості тендеру становлять матеріали, ще 5% – фонд оплати праці. В Укравтодорі переконують, що виконати послуги та забрати звідти навіть 20% неможливо.
Таким чином, зауважили в агентстві, маніпуляція про 40% чи навіть 100% "відкатів" могла спрацювати на початку дорожнього сезону, коли тільки відбувались закупівлі, але не тоді, коли на фініші виконання плану на майже 4 тисячі кілометрів державних доріг.
Усі інфраструктурні великі корупційні історії – це історії про недобудови. Там дійсно є можливість взяти, вкрасти, втекти і зникнути. А одночасно побудувати і вкрасти – неможливо,
– відповіла Олександра Азархіна на закид Уманського.
Представниця Укравтодору додає, що "кожна гривня, яка сплачена за цей рік, за ті дороги, які ви бачите, – це те, що вже зроблене".
Крім того, якщо уважно вивчити ринок дорожніх підрядників, то справді видно, що на ринку домінує 5 компаній, але їхня сумарна частка на ринку – 50%. Решта розподілена між меншими підрядниками.
Поточний середній ремонт: в чому проблема
Частка поточного середнього ремонту серед усіх робіт САД (Служби автомобільних доріг) у 2020 році склала 71% проти 29% будівництва, реконструкції та капремонту. Це більше, ніж у 2019-му. І хоч в CoST Україна вважають, що частку поточного середнього ремонту варто знижувати, пояснюють таку цифру.
Поточний середній ремонт застосують, адже це найпростіший проєкт в рамках будівельного сезону, який є обмежений у часі. Адже при температурі 1 градусів морозу і нижче укладати асфальтобетонну суміш в більшості випадків не можна,
– пояснює Святослав Абрамов.
Звідки взяли гроші на дороги у 2020
У 2020 році Україна витратила рекордні за час Незалежності гроші на будівництво та ремонт доріг.
Програму "Великого будівництва" анонсували й врахували у бюджеті-2020 ще до пандемії коронавірусу. Але навіть, коли спалахнув COVID-19 в Україні, плани по "Великому будівництві" не згорнули, а навпаки ще направили туди гроші з Фонду боротьби з коронавірусом. З майже 66 мільярдів гривень, виділених на фонд, 35 мільярдів мають піти саме на дороги.
Та й це не все. Кабінет Міністрів передав Укравтодору 61,55 мільйона гривень на покращення стану доріг загального значення на Львівщині. Ці гроші були передбачені для проєкту бюджетної програми МОЗ з удосконалення молекулярно-генетичної діагностики онкологічних захворювань.
Поділитися новиною