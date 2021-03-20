У Національній раді реформ пропонують впровадити нову модель розмитнення автомобілів, які привезли в Україну з-за кордону. Вона дозволить протягом 5 років знизити вартість їхньої легалізації на 30%.

У Нацраді пропонують передбачити автоматизовану прозору формулу, яка допоможе розраховувати вартість автомобіля за уніфікованими критеріями.

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Розмитнення авто може стати дешевшим

Прогнозується, що протягом наступних 5 років після впровадження нової моделі вартість розмитнення легкових автомобілів буде зменшена на 30%,

– йдеться у повідомленні.

Розмитнити транспорт буде можна, використовуючи портал державних послуг "Дія".

Наразі через українську митницю щорічно провозять приблизно 500 тисяч автомобілів.

"Однак в результаті маніпулювання з вартістю транспортних засобів в кишенях "хабарників" осідає приблизно 150 мільйонів доларів", – додали у Нацраді. У результаті втрати бюджету сягають 300 – 400 мільйонів доларів.

Зверніть увагу! Раніше Володимир Зеленський підтримав схвалення у першому читанні законопроєктів про дешеве розмитнення авто на єврономерах. Таке рішення президент назвав "розумним компромісом".