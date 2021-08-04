Міністерство економіки оприлюднило нову середню вартість бензину та дизельного палива, з якої буде вираховуватись гранична ціна реалізації пального на АЗС. З кінця липня середня ціна на бензин зросла на 22 копійки, а на дизельне пальне зменшилася на 1 копійку.