Граничні ціни на пальне
У Мінекономіки зазначили, що відповідно до розрахунків НАК "Нафтогаз України" середня вартість пального складе:
- бензин – 26,86 гривні за літр,
- дизельне пальне – 22,24 гривні за літр.
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Які ціни на АЗС
Як передає видання еnkorr, посилаючись на дані Консалтингової групи "А-95", середні ціни пального станом на 4 серпня виглядають наступним чином:
- На WOG та ОККО літра бензину марки А-95 коштує 31,86 гривні, подорожчав на 22 копійки, а дизельне пальне коштує 29,24 гривні за літр, подешевшало на 1 копійку.
- У мережі AMIC ціни на бензини зросли в середньому на 2 копійки, а дизельне пальне подешевшало на 3 копійки.
- В мережі АЗС БРСМ-Нафта дизельне пальне коштує 27,18 гривні за літр, подешевшало на 6 копійок.
- АЗС SOCAR підвищила вартість бензину від 22 до 34 копійки.
- В мережах АЗС як Фактор, Катрал, Авантаж 7 та Motto підняли ціни дизельного пального на 2 – 50 копійок.
Державне регулювання цін: коротко
- З 15 травня 2021 року в Україні ввели державне регулювання роздрібних цін на бензин і дизельне паливо. Таке регулювання цін ввели з метою запобігання зловживань АЗС та доступності пального для населення.
- Кабінет Міністрів своєю постановою визначив максимальну роздрібну націнку в розмірі 5 гривень на бензин і 7 гривень дизельне паливо.
- Здійснювати розрахунки зобов'язали НАК "Нафтогаз України". Компанія подає розрахунки Міністерству економіки тричі на місяць.