Вартість газу в Європі знову перевищила 1200 доларів
14 жовтня 2021 , 11:05Читать новость на русском
Джерело:Біржа ICE
Ціна на газ в Європі знову зростає. Зранку 14 жовтня вартість перевищила позначку 1200 доларів за тисячу кубометрів.
Так, станом на 09:40 за Києвом ціна на газ досягла 1225 за тисячу кубометрів.
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Який рекорд
Історичний рекорд на біржі зафіксували 6 жовтня. Тоді тисяча кубометрів коштувала понад 1900 доларів. Водночас у той день вартість газу потім знизилася на 600 доларів.
Що відомо про стрибок цін на газ у Європі
- У вересні вартість газу у Європі почала різко зростати. Вже 28 вересня ціна на газ становила понад 1 тисячу доларів за тисячу кубометрів газу.
- До цього рекорд був у 2018 році – ціни контракту "на день вперед" на TTF тоді сягнули 969 доларів.
- Протягом вересня – початку жовтня ціна на газ на європейських хабах підіймалась до рекордних показників чи не щодня.
- Україна також відчула на собі наслідки енергокризи у Європі. Українські виробники електроенергії, у зв'язку з різким зростанням цін на газ, значно зменшили виробництво електроенергії з газу. Ці потужності планують замістити атомною енергією.