Так, станом на 09:40 за Києвом ціна на газ досягла 1225 за тисячу кубометрів.

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Який рекорд

Історичний рекорд на біржі зафіксували 6 жовтня. Тоді тисяча кубометрів коштувала понад 1900 доларів. Водночас у той день вартість газу потім знизилася на 600 доларів.

Що відомо про стрибок цін на газ у Європі

У вересні вартість газу у Європі почала різко зростати. Вже 28 вересня ціна на газ становила понад 1 тисячу доларів за тисячу кубометрів газу.

До цього рекорд був у 2018 році – ціни контракту "на день вперед" на TTF тоді сягнули 969 доларів.

Протягом вересня – початку жовтня ціна на газ на європейських хабах підіймалась до рекордних показників чи не щодня.

Україна також відчула на собі наслідки енергокризи у Європі. Українські виробники електроенергії, у зв'язку з різким зростанням цін на газ, значно зменшили виробництво електроенергії з газу. Ці потужності планують замістити атомною енергією.

Зверніть увагу! Підвищення цін пов'язували з низькими запасами в європейських підземних сховищах, а також відмовою "Газпрому" бронювати додаткові потужності українського транзиту та конкуренцією з Азією. Щоправда, у Кремлі заперечували свою причетність до ситуації.