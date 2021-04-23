Вартість газу влітку зросте удвічі: що буде з іншими тарифами – прогноз НБУ

Джерело:Звіт НБУ
Влітку 2021 року вартість природного газу, ймовірно, зросте вдвічі, порівнюючи з аналогічним періодом минулого року. Крім того, можуть підвишитись ціни на інші комунальні послуги.
У звіті мовиться, що влітку ціна газу більш ніж удвічі перевищить цінові мінімуми літа 2020 року. Таким чином внесок газу сформує більше третини річної адміністративної інфляції у 2 кварталі.
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Однак у НБУ припустили, що до кінця 2021 року ціни на газ будуть на рівні показників аналогічного періоду минулого року. Це відбудеться завдяки поступовому зниженню ціни газу на європейських газових хабах, а також – посиленню конкуренції на внутрішньому ринку.