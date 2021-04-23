Влітку 2021 року вартість природного газу, ймовірно, зросте вдвічі, порівнюючи з аналогічним періодом минулого року. Крім того, можуть підвишитись ціни на інші комунальні послуги.

У звіті мовиться, що влітку ціна газу більш ніж удвічі перевищить цінові мінімуми літа 2020 року. Таким чином внесок газу сформує більше третини річної адміністративної інфляції у 2 кварталі.

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До кінця року ціни будуть на рівні минулого року

Однак у НБУ припустили, що до кінця 2021 року ціни на газ будуть на рівні показників аналогічного періоду минулого року. Це відбудеться завдяки поступовому зниженню ціни газу на європейських газових хабах, а також – посиленню конкуренції на внутрішньому ринку.

Що з іншими тарифами

У НБУ кажуть, що у 2021 році можуть зрости тарифи на опалення та гарячу воду.

Все тому, що вони не коригувалися у 2020 році, попри подорожчання газу і зростання витрат на оплату праці.

Також підвищення тарифів пояснюють зростанням заробітних плат у сфері ЖКГ, а також інших виробничих витрат.

Зверніть увагу! НКРЕКП 7 квітня ухвалила постанову про річну ціну на газ для населення. Компанії мають до 25 квітня оприлюднити річну ціну тарифу на газ, збільшувати її не зможуть.