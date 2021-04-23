Вартість газу влітку зросте удвічі: що буде з іншими тарифами – прогноз НБУ
Влітку 2021 року вартість природного газу, ймовірно, зросте вдвічі, порівнюючи з аналогічним періодом минулого року. Крім того, можуть підвишитись ціни на інші комунальні послуги.
Джерело:Звіт НБУ
У звіті мовиться, що влітку ціна газу більш ніж удвічі перевищить цінові мінімуми літа 2020 року. Таким чином внесок газу сформує більше третини річної адміністративної інфляції у 2 кварталі.
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До кінця року ціни будуть на рівні минулого року
Однак у НБУ припустили, що до кінця 2021 року ціни на газ будуть на рівні показників аналогічного періоду минулого року. Це відбудеться завдяки поступовому зниженню ціни газу на європейських газових хабах, а також – посиленню конкуренції на внутрішньому ринку.
Що з іншими тарифами
- У НБУ кажуть, що у 2021 році можуть зрости тарифи на опалення та гарячу воду.
- Все тому, що вони не коригувалися у 2020 році, попри подорожчання газу і зростання витрат на оплату праці.
- Також підвищення тарифів пояснюють зростанням заробітних плат у сфері ЖКГ, а також інших виробничих витрат.
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