Вартість бензину знову зросла: Мінекономіки оприлюднили нові ціни

Міністерство економіки України 23 червня підвищило середні ціни на бензин, дизельне пальне (ДП), оскільки на підставі цього розраховується гранична роздрібна ціна палива, то ціни на українських АЗС зростуть. Загалом пальне зросло від 2 до 14 копійок.

Як зросте вартість пального

Ціна бензину підвищиться на 2 копійки, а ДП – на 14 копійок за літр. На підставі розрахунків НАК "Нафтогаз" середня вартість літри ДП становить 22,23 гривні, а літра бензину становить 25,84 гривні.

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Згідно з урахуванням максимальної торговельної націнки, котрі відповідно до постанови уряду про держрегулювання цін вартість бензину повинна бути не більше ніж 5 гривень за літр, а ДП – 7 гривень за літр. Гранична вартість бензину становить 30,84 гривні за літр, ДП – 29,23 гривні за літр.

Середні ціни на пальне 23 червня, за даними Консалтингової групи А-95

Бензин А-95 преміум – 31,37 гривні за літр.

Бензин А-95 – 29,31 гривні за літр.

Бензин А-92 – 28,37 гривні за літр.

ДП – 27,72 гривні за літр.

Газ авто­мобільний – 15,57 гривні за літр.

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Короткий перебіг подій