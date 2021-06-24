Як зросте вартість пального
Ціна бензину підвищиться на 2 копійки, а ДП – на 14 копійок за літр. На підставі розрахунків НАК "Нафтогаз" середня вартість літри ДП становить 22,23 гривні, а літра бензину становить 25,84 гривні.
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Згідно з урахуванням максимальної торговельної націнки, котрі відповідно до постанови уряду про держрегулювання цін вартість бензину повинна бути не більше ніж 5 гривень за літр, а ДП – 7 гривень за літр. Гранична вартість бензину становить 30,84 гривні за літр, ДП – 29,23 гривні за літр.
Середні ціни на пальне 23 червня, за даними Консалтингової групи А-95
- Бензин А-95 преміум – 31,37 гривні за літр.
- Бензин А-95 – 29,31 гривні за літр.
- Бензин А-92 – 28,37 гривні за літр.
- ДП – 27,72 гривні за літр.
- Газ автомобільний – 15,57 гривні за літр.
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Короткий перебіг подій
- 2 червня Уряд вніс зміни до державного регулювання цін на бензин та ДП. Згідно з яким вартість палива тепер розраховується "Нафтогазом" з урахуванням витрат на зовнішнє логістичне забезпечення та інших витрат, передбачених зовнішньоекономічним договором у сумі 27 доларів за тонну.
- 14 червня Мінекономіки оприлюднило нові ціни на пальне, загалом вартість збільшилась більш ніж на гривню.
- 15 червня АЗС підняли вартість пального: А-92 зросла на 15 копійок за літр, А-95 – на 31 копійку, а ДП – на 37 копійок.