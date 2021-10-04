Вартість бензину та дизелю зросте: Мінекономіки встановило нові граничні ціни
4 жовтня 2021 , 13:58Читать новость на русском
Джерело:Міністерство економіки України
У Міністерстві економіки оприлюднили нові граничні ціни на пальне, від яких АЗС зможуть встановлювати свою націнку. Відтак ціна бензину та дизельного пального зросте в межах гривні.
Якою буде ціна пального
Станом на 1 жовтня надала свої розрахунки НАК "Нафтогаз", згідно з якими нові розрахункові ціни виглядають наступним чином:
- ціна літри бензину зросте з 26,17 гривні до 26,5 гривні (на 33 копійки);
- дизельного палива (ДП) – з 22,59 гривні до 23,23 гривні за літр (на 64 копійки).
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Максимальна націнка на АЗС
З урахуванням максимальних націнок вартість пального на АЗС не може перевищувати:
- 31,50 гривні за літр бензину,
- 30,23 гривні за літр ДП.
Державне регулювання цін: основне
- З 15 травня 2021 року в Україні ввели державне регулювання роздрібних цін на бензин і дизельне паливо з метою запобігання зловживань АЗС та доступності пального для населення.
- Здійснювати розрахунки зобов'язали НАК "Нафтогаз України". Компанія подає розрахунки Міністерству економіки тричі на місяць.
- Максимальну роздрібну націнку Кабмін встановив в розмірі 5 гривень на бензин та 7 гривень ДП.
- Попередній раз Мінекономіки оновлювало граничну ціну 23 вересня, в наслідок чого вартість бензину знизилась з 26,61 гривні до 26,17 гривні, а ДП навпаки зросла з 22,32 гривні до 22,59 гривні за літр.