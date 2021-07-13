Вартість бензину та дизелю зросте: Мінекономіки встановило нові граничні ціни

13 липня 2021 , 18:08
Читать новость на русском

Джерело:

Міністерство економіки України

Міністерство економіки оприлюднило нову середню вартість бензину та дизельного палива. Саме від цієї ціни автозаправні станції можуть встановлювати свою націнку.

Граничні ціни на пальне

У своєму повідомленні Мінекономіки зазначило, що відповідні розрахунки станом на 13 липня надала НАК "Нафтогаз України".

До теми Hyundai: від автомайстерні до ери роботів

Нові розрахункові ціни

  • Для бензину розрахункові ціни підвищено з 26,64 гривні до 26,87 гривні за літр.
  • Для дизельного пального (ДП) з 22,55 гривні до 22,60 гривень за літр.
Тобто, з урахуванням максимальних націнок вартість бензину на АЗС не може перевищувати 31,87 гривні за літр, а ДП – 29,60 гривень за літр.

Державне регулювання цін 

  • З 15 травня 2021 року в Україні ввели державне регулювання роздрібних цін на бензин і дизельне паливо. Таке регулювання цін ввели з метою запобігання зловживань АЗС та доступності пального для населення.
  • Кабінет Міністрів своєю постановою визначив максимальну роздрібну націнку в розмірі 5 гривень на бензин і 7 гривень дизельне паливо.
  • Здійснювати розрахунки зобов'язали НАК "Нафтогаз України". Компанія подає розрахунки Міністерству економіки тричі на місяць.
Автор: Дар'я Вереньова