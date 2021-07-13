Вартість бензину та дизелю зросте: Мінекономіки встановило нові граничні ціни
13 липня 2021 , 18:08Читать новость на русском
Джерело:Міністерство економіки України
Міністерство економіки оприлюднило нову середню вартість бензину та дизельного палива. Саме від цієї ціни автозаправні станції можуть встановлювати свою націнку.
Граничні ціни на пальне
У своєму повідомленні Мінекономіки зазначило, що відповідні розрахунки станом на 13 липня надала НАК "Нафтогаз України".
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Нові розрахункові ціни
- Для бензину розрахункові ціни підвищено з 26,64 гривні до 26,87 гривні за літр.
- Для дизельного пального (ДП) з 22,55 гривні до 22,60 гривень за літр.
Державне регулювання цін
- З 15 травня 2021 року в Україні ввели державне регулювання роздрібних цін на бензин і дизельне паливо. Таке регулювання цін ввели з метою запобігання зловживань АЗС та доступності пального для населення.
- Кабінет Міністрів своєю постановою визначив максимальну роздрібну націнку в розмірі 5 гривень на бензин і 7 гривень дизельне паливо.
- Здійснювати розрахунки зобов'язали НАК "Нафтогаз України". Компанія подає розрахунки Міністерству економіки тричі на місяць.