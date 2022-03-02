Вартість акцій російських компаній впала на 98%

На лондонській біржі вартість акцій найбільших російських компаній за останніх два тижні впала 98%. Капіталізація компаній зменшилася сумарно на 570 мільярдів доларів.

Вартість російських компаній зменшилась

Вартість таких компаній , як "Газпром", "Сбєрбанк" та "Роснєфть" впала на 572 мільярди доларів на лондонській біржі.

, як "Газпром", "Сбєрбанк" та "Роснєфть" на лондонській біржі. Індекс Dow Jones Russia GDR, до якого входять 23 цінних паперів великих російських компаній, впав на 98% за останні 2 тижні.

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Як впали акції найбільших російських компаній

"Газпрому" – на 98%,

металургійної компанії "Сєвєрсталь" – на майже 100%,

акції "Роснєфті" – на 65%,

"Лукойла" – на 98%.

Також варто зауважити, що торги на російських фондових біржах наразі не відбуваються взагалі, а російський центробанк офіційно повідомив, що їх зупинив.

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