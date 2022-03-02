Вартість російських компаній зменшилась
- Вартість таких компаній, як "Газпром", "Сбєрбанк" та "Роснєфть" впала на 572 мільярди доларів на лондонській біржі.
- Індекс Dow Jones Russia GDR, до якого входять 23 цінних паперів великих російських компаній, впав на 98% за останні 2 тижні.
Актуально Вже нічого не варті: акції російського Сбербанку коштують 2 центи
Як впали акції найбільших російських компаній
- "Газпрому" – на 98%,
- металургійної компанії "Сєвєрсталь" – на майже 100%,
- акції "Роснєфті" – на 65%,
- "Лукойла" – на 98%.
Також варто зауважити, що торги на російських фондових біржах наразі не відбуваються взагалі, а російський центробанк офіційно повідомив, що їх зупинив.
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