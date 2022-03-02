З валютних рахунків можна забирати до 30 тисяч гривень на день, — НБУ

У Нацбанку розповіли, що регулятор послабив низку заборон на операції в іноземній валюті. Детальніше про операції які дозволяє проводити Нацбанк та заборони – читайте далі.

Зняття валюти з рахунків

Українці з 1 березня цього року можуть забирати зі своїх рахунків в іноземній валюті до 30 тисяч гривень готівкою. Нагадаємо, що раніше регулятор повністю забороняв видачу готівки з валютних рахунків.

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Також у НБУ повідомили, що населення може:

без обмежень знімати готівкову іноземну валюту з рахунків підприємств та установ, що забезпечують виконання мобілізаційних планів (завдань) уряду та на підставі окремих дозволів НБУ;

знімати готівкову валюту у філіях та відділеннях банків, що розташовані на територіях, які перебувають під загрозою окупації Росією, у межах залишку коштів на рахунку за умови їх наявності. Рішення про видачу коштів ухвалюватиметься керівником філії або відділення банку;

використовувати платіжні картки за кордоном для розрахунків та отримання готівки. Нацбанк додав їх до переліку виключень до заборони, що стосується здійснення транскордонних переказів валютних цінностей з України за дорученням клієнтів.

Що забороняє НБУ

Зараховування коштів на рахунки клієнтів-фізосіб за переказами, ініційованими з використанням електронних платіжних засобів, емітованих учасниками міжнародних платіжних систем, що здійснюють свою діяльність на території Росії та Білорусі.

Приймати в Україні електронних платіжних засобів (включаючи перекази, здійснення розрахунків та видачу готівки), котрі емітовані учасниками відповідних міжнародних платіжних систем.

Від моменту впровадження воєнного стану НБУ не вводив жодних обмежень на безготівкові розрахунки, у тому числі за кордоном.

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